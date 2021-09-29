Formula 1 ihalesinde 16 yıllık hokus pokus

2003 yılında yapılan Formula 1 İstanbulpark ihalesinde pistin yanı sıra otel ve konaklama evleri de yapılacaktı. Sözleşmede 2006 yılında bitirilmesi öngörülen otel ve konaklama evleri 16 yıldır ortada yok. İhaleyi yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün konunun üstünü örttüğü ortaya çıktı.

Yusuf DEMİR

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Sayıştay’ın hazırladığı 2020 raporunda Formula 1 pisti ihalesiyle ilgili çarpıcı bir bulguya ulaşıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında yapılan ihale edilen Formula 1 pisti sözleşmesinde otel ve konaklama evleri yapılması da imza altına alınmıştı. Sözleşmeye göre 2006 yılında bitirilmesi gereken otel ve konaklama evlerinin geçici kabulünün halen yapılmadığı ortaya çıktı.

Sayıştay Raporunun ilgili kısmında şu tespit ve değerlendirmelere yer verildi:

İlgili işe ait Vakıflar Meclisi Kararı 6'ncı maddesine göre; “5 km. yarış pisti, otopark, garaj, oteller, konaklama evleri, bakım atölyeleri ve yedek parça üniteleri yapımı” yüklenicinin sorumluluğundadır.

Yüklenici, işe ait projenin tamamlanıp tasdik edilmesinden ve/veya yer tesliminin yapılmasından itibaren 30 ay içerisinde otel ve konaklama evleri de dâhil olmak üzere işi bitirmekle mükellef bulunmaktadır. Aksi takdirde sözleşmesinin feshedilmesi ve kesin teminatının irat kaydedilmesi gerekmektedir.

OTEL VE EVLER YAPILMADI

Yapılan incelemede, 24.07.2003 tarihinde yer tesliminin yapıldığı, 14.10.2003 tarihinde ise proje tasdikinin yapıldığı tespit edilmiştir. Projeler zamanında verilmiş olmasına rağmen, proje tasdik tarihi olan 14.10.2003 tarihinden 30 ay sonraki tarih olan 14.04.2006 tarihinde işin bitirilemediği tespit edilmiş diğer bir ifadeyle otel ve konaklama evleri yapılmamıştır.

CEZA KESİLMEDİ, HİÇBİR GİRİŞİMDE BULUNULMADI

Bu süreç Rapor tarihi itibariyle halen devam etmektedir. İş bitim tarihi üzerinden takriben 15 yıl geçmiş olmasına rağmen idare tarafından sözleşmede öngörülen müeyyideler uygulanmadığı gibi, eksik imalatların yapılmasına yönelik herhangi bir girişimde de bulunulmamıştır.

İlgili işin ihalesinde öngörülen otel, konaklama evlerinin yaptırılması, sözleşmede öngörülen müeyyidelerin uygulanması ve geçici kabulün bir an önce yapılması gerekmektedir.

EVREN İNŞAATA VERİLMİŞTİ

2003 yılında yapılan ihalede daha yüksek fiyat teklif etmesine rağmen ihalenin Evren İnşaat’a verildiği iddia edilmiş konu yargıya taşınmıştı. 90 milyon liraya mal olacak proje 180 milyon liraya tamamlanmıştı. Formula 1 pisti temel atma töreni 10 Eylül 2003 günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve F1'in patronu Bernie Ecclestone’un katılımıyla yapılmıştı.

FORMULA 1 TÜRKİYE GP 2021 YARIŞI 10 EKİM’DE



Formula 1’in yeni yarışı önümüzdeki günlerde yapılacak. Türkiye Grand Prix’sinin sıralama turları 8 Ekim günü TSİ 16.00’da gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte başlayacak.

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