Fransa pandemi yardımlarını kesti

Fransa, pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar yüzünden iş yerlerine verdiği devlet yardımlarını kesti.

Sozcu.com.tr

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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, iş yerlerine salgın döneminde yapılan devlet yardımlarının sona erdiğini duyurdu.

Le Maire, Fransa Girişimciler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salgın döneminde yapılan yardımlar sayesinde ekonominin korunduğunu ifade etti.

Le Maire, “Çalışanları koruduk. 1930'lardaki gibi siyasi bir krize yol açacak işsizlik dalgasını savuşturduk” dedi.

“EKONOMİ TOPARLANDI” DEMİŞTİ

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Pazartesi yaptığı açıklamada, Fransız ekonomisinin halen yürürlükte olan kısıtlamalara rağmen tüketici harcamalarındaki artış sayesinde “iyi gittiğini” söylemişti.

Le Maire, France 2 televizyonuna verdiği demeçte, amaçlarının 2021 sonuna kadar Fransa’nın pandemi öncesi ekonomik büyüme seviyelerine geri dönmesi olduğunu ifade etmişti.

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