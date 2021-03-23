FT: ABD sıkılaşırsa, Türkiye krizin tam ortasında kalabilir

Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınması, yabancı basın kuruluşlarının gündeminde de ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

Konuya dair birçok haber ve analiz yayımlayan İngiliz Financial Times gazetesinde, bugün yayın kurulu imzasıyla “Erdoğan'ın ekonomideki kötü yönetiminin trajedisi” başlıklı bir yazı yer aldı.

‘TÜRKİYE’Yİ KIRILGAN HALE GETİRDİ’

Yazıda “Ekonomide geleneksel politikalara (ortodoksi) kısa süreli geçişin sona ermesi, Türkiye'yi kırılgan hale getirdi” denildi.

Cari açık ve enflasyonu dizginlemek üzere faizlerin yükseltilmesini içeren geleneksek politikaya dönüş yönündeki girişimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geri çevrildiğini belirten FT, küresel faiz oranlarının yükselme olasılığına da işaret ederek “Bu dengesiz ve beceriksiz liderlik, Türkiye'yi daha kırılgan hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Yazıda, TL'deki değer kaybının Türk bankalarında döviz kredilerinin geri dönüşü açısından zorluğa neden olabileceğine işaret edildi.

‘TL DEĞER KAYBEDİNCE ENFLASYON ARTACAK’

“Temel sorun Erdoğan” diyen gazete, yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da Erdoğan gibi, yüksek faizin enflasyona neden olacağı görüşünü savunduğunu aktardı.

Mevcut yaklaşımın başarısızlıkları görünür hale geldiğinde Türkiye'nin “sert iniş”ten kaçınmak için sadece birkaç seçeneği olacağını belirten FT, TL'de değer kaybı, enflasyon artışı ve yaşam koşullarında kötüye gidiş yaşanacağını vurguladı.

‘TRAJEDİ ŞU Kİ…’

Türkiye'deki durumun dünya genelinde endişe yarattığını belirten gazete, “Türkiye, potansiyel olarak ABD'de daha sıkı para politikası uygulamasının getireceği bir gelişen ülkeler krizinin tam ortasında yer alabilir” dedi.

Yazı “Trajedi şu ki, Ağbal'ın kısa süren görev dönemi, merkez bankasının biraz bağımsız hareket edebilmesiyle nelerin başarılabileceğini göstermişti” cümlesiyle son buldu.

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