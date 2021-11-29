FT: Erdoğan faiz takıntısından vazgeçmezse Türkiye’de hiperenflasyon görülebilir

Asgari ücret için hükümet 'enflasyon üzerinde zam' vaat ediyor ancak bu söz verildiği sırada yüzde 19,9 olan resmi enflasyonun, gelecek aylarda yüzde 30'a yaklaşması bekleniyor. Dünyaca ünlü ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye'de hiperenflasyon tehlikesi olduğunu yadı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çarşamba günü ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü bu toplantıda olacak.

“Yüksek kur-düşük faiz” politikasıyla işçinin alım gücünde tarihi düşüşe imza atan hükümet, “asgari ücrette enflasyon üzerinde artış” vaadiyle, alım gücündeki kaybın bir kısmını telafi edeceğini söylüyor.

Öte yandan, “enflasyon üzerinde artış” ifadesi, TÜİK’in ekim ayı için açıkladığı yüzde 19,9’luk enflasyon üzerinden konuşuluyor ancak döviz kurlarındaki artış nedeniyle önümüzdeki aylarda çok daha fazla yükselmesi muhtemel görünüyor.

HİPERENFLASYON GÜNDEMDE

Konu, dünyanın da gündeminde ve Türkiye’de enflasyonun tamamen kontrolden çıkması ve 1990’lardaki hiperenflasyona dönüş senaryoları konuşulamaya başlandı.

Dünyaca ünlü İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times’ta dün yayımlanan “Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?” başlıklı haberde “Dünya artan enflasyonu dert edinirken, Türkiye ihtiyatı elden bıraktı” ifadelerine yer verildi.

Fransız banka Société Générale analisti Phoenix Kalen, gelecek aylarda Türkiye’de enflasyonun yüzde 30’a yaklaşmasının muhtemel olduğunu, iyimser senaryoda bile enflasyonun yakında yüzde 27’ye yükselebileceğini belirtti.

‘EĞER ERDOĞAN VAZGEÇMEZSE…’

FT haberinde ayrıca, “Eğer Erdoğan düşük faiz takıntısından vazgeçmezse, Türkiye’nin hiperenflasyona doğru gidebileceği konusunda analistler uyarılarda bulunuyor. Ülke, TL eridikçe giderek daha pahalı hale gelen ithalata yüksek oranda bağımlı” denildi.

Yurt içinde de birçok ekonomist, resmi enflasyonun bile kasımda yüzde 20’yi, gelecek aylarda yüzde 30’u aşmasını bekliyor.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) araştırmasına göre ekimde yüzde 50 olan enflasyonun, gelecek aylarda bu oranı aşması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Dolar yeni haftaya sert yükselişle başladı

İlginizi Çekebilir Yeni varyant etkisiyle sert düşen Bitcoin kayıplarını telafi etti

İlginizi Çekebilir Altın fiyatlarında 'omicron' dalgalanması