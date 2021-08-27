Gama Enerji 595 milyon dolarlık kredi borcunu yapılandırdı

Gama Enerji'den yapılan açıklamaya göre, kredi bir kısmı TL cinsi olacak şekilde 7 ve 12 yıllık iki dilim halinde yeniden yapılandırıldı.Yeniden yapılandırmaya taraf olan bankalar arasında İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank ve Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası yer aldı.

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Gama Enerji, İç Anadolu doğalgaz kombine çevrim santralinden kaynaklanan 595 milyon dolar tutarındaki kredi borcunun yeniden yapılandırması için bankalarla anlaşma imzaladı.

Gama Enerji’den yapılan açıklamaya göre, kredi bir kısmı TL cinsi olacak şekilde 7 ve 12 yıllık iki dilim halinde yeniden yapılandırıldı.

Yeniden yapılandırmaya taraf olan bankalar arasında İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank ve Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası yer aldı. 2017’de başlayan yapılandırma müzakerelerinin tamamlanması sürecinde 12 yerli ve yabancı finansal kuruluş yer aldı.

SANTRAL, ANKARA’NIN TÜKETTİĞİNİN YARISINI ÜRETİYOR

Anlaşmanın finans ve yapılandırma danışmanlığının KPMG tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Şirketin 2016’da işletmeye başladığı 853 megawatt (MW) gücündeki santral Ankara’nın tükettiği elektriğin yaklaşık yarısını üretiyor.

Elektrik santrali işletmecileri TL’nin dolar karşısında 2015 ve 2018’den itibaren hızlanan değer kaybı karşısında bankalara kredilerini ödemekte zorlandılar.

Santrallerin gelirlerinin TL olması, buna karşılık borçlarının hızla değer kazanan dolar ve Euro cinsinden olması nedeniyle pek çok elektrik santrali işletmecisi borçları kaldıramayarak yeniden yapılandırma süreci başlattı. Bankalar en büyük yapılandırma anlaşmalarından biri eski adıyla Bereket Enerji ile yaparken, Gama Enerji büyük yapılandırmalar arasında yer alıyordu.

Santral şirketin 1,100 MW olan kurulu gücünün dörtte üçünü oluşturuyor. Gama’nın diğer başlıca enerji varlıkları 78 MW büyüklükte iki barajlı hidro elektrik ve yaklaşık 120 MW güce sahip rüzgar santrallerinden oluşurken şirket ayrıca Ürdün’de su dağıtım işi yürütüyor.

Gama Enerji sermayesinde Gama Holding’in %50.5, Malezyalı elektrik altyapı hizmetleri şirketi Tenaga’nın yüzde 30, IFC’nin yüzde 14.5, IFC Global Infrastructure Fund Holding’in de yüzde 5 payı bulunuyor. (REUTERS)

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