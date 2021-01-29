GameStop savaşı sürüyor: Seans açılışı öncesinde değeri fırladı

ABD’de bilgisayar oyunu perakendecisi GameStop hisselerindeki olağan dışı hareket bugün de sürüyor. İşlem kısıtlamaları nedeniyle dün yüzde 44 gerileyen şirketin hisse değerinde, bugün seans öncesindeki işlemlerde yüzde 100’e varan yükseliş kaydedildi.

Bloomberg’in aktardığına göre, artışta, aracı kurum olan ve küçük yatırımcıların yoğun olarak kullandığı Robinhood’un alım kısıtlamalarını kaldırması etkili oluyor.

2 DOLARDAN 483 DOLARA

ABD’de hisseleri New York Borsası’nda işlem gören GameStop, oyun sektörünün internete kayması nedeniyle aslında yıllardır cirosu azalan ve zarar eden bir şirket. Şirketin hisse değeri, pandemide birçok mağazasının kapalı kalmasının da etkisiyle Nisan 2020’de 2 dolar civarına kadar geriledikten sonra yılı 18 dolar seviyelerinde kapatmıştı.

Ancak daha sonra söz konusu hisse, küçük amatör yatırımcılar ile büyük fonlar arasında bir savaş alanına dönüştü.

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ENAYİ' DENMESİ ÜZERİNE HİSSELER UÇTU

Reddit başta olmak üzere forumlardaki tartışma ve haberlerin de etkisiyle küçük yatırımcının ilgisi arttı ve GameStop hisselerini salı günü 40 doların üzerine çıktı.

Bunun üzerine ünlü açığa satış kuruluşu Citron Research’ün sosyal medya hesaplarından GameStop hisselerinin ederinin ancak 20 dolar olabileceği öne sürülen ve 40 dolar seviyelerinden bu hisseleri satın alanların “enayi” olarak nitelendirildiği mesajlar paylaşıldı.

Bunun üzerine tartışma büyüdü ve hissenin değeri geçen hafta cuma günü bir ara 76 dolara kadar yükseldikten sonra günü 65 dolardan kapattı.

Hisse değeri önceki gün ise 483 doları gördü. Bugün de seans açılışı öncesinde 400 dolarla seviyesinde işlem görüyor.

2020 sonunda 1,3 milyar dolar olan şirketin hisse değeri de şu an 13,5 milyar dolar değerinde. Bir ara bu rakam 30 milyar dolara yaklaşmıştı.