Gayrimenkul hariç net doğrudan yatırım girişi ilk kez eksiye düştü

Türkiye'ye son yıllarda yabancı doğrudan sermaye girişleri azalırken, 2020'de bir ilk gerçekleşti ve gayrimenkul hariç net doğrudan yatırım girişi tarihte ilk kez eksi seviyeye geriledi. Başka bir ifadeyle, gayrimenkul hariç tutulduğunda Türkiye'den net doğrudan yatırım çıkışı olmuş oldu.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2020'nin Ocak-Kasım döneminde gayrimenkul hariç net doğrudan sermaye girişi -424 milyon dolar oldu. Daha doğru bir ifadeyle, 2020'nin ilk 11 ayında gayrimenkul hariç Türkiye'den 424 milyon dolarlık net doğrudan yatırım çıkışı oldu.

1984 yılına kadar giden TCMB verileri, Türkiye'de daha önce böyle bir durum yaşanmadığını gösteriyor.

2019’da bu rakam 1 milyar 1146 milyon dolar olmuştu.

YABANCIDAN GAYRİMENKULE 11 AYDA 3,9 MİLYAR DOLAR

2020 yılının ilk 11 ayında Türkiye’ye toplamda 6 milyar 53 milyon dolarlık yabancı doğrudan yatırım girişi oldu. Bu rakamın 3 milyar 888 milyon dolarla yüzde 64,2'lik kısmını yabancıların gayrimenkul yatırımları oluşturdu.

Yerliler ise aynı dönemde yurt dışında 2 milyar 589 milyon dolarlık yatırım yaparak Türkiye'den para çıkardı.

Bu dönemde gayrimenkul dahil net doğrudan yatırım girişi 3 milyar 464 milyon dolar oldu. Ancak 3 milyar 888 milyon dolarlık net gayrimenkul yatırımı girişi çıkarıldığında net doğrudan yatırım girişi eksiye düştü.

GAYRİMENKUL DAHİL NET GİRİŞLER DÜŞÜŞTE

Gayrimenkul dahil net doğrudan sermaye girişleri, 2020'nin 11 aylık döneminde 3,5 milyar dolar olurken, bu rakam 2004 sonrasındaki en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

2019'da 6,1 milyar dolar, 2018'de 9,4 milyar dolar olan olan net doğrudan sermaye girişleri, 2006 yılında 19,9 milyar dolarla Türkiye tarihinin zirvesine çıkmış, 2015'te de 14,2 milyar dolarla yine yüksek bir giriş kaydedilmişti.

2020'DE YABANCILAR 40 BİN KONUT SATIN ALDI

Yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul yatırımları içinde konut alımları ilk sırada yer alıyor. TÜİK verilerine göre, 2020 yılında yabancılara toplamda 40 bin 812 adet konut satıldı. Bu rakam 2019'daki 45 bin 483 adetlik rekora göre düşük olsa da, pandemiye rağmen yine yüksek seviyelerde kaldı.

İran vatandaşları 2020 yılında Türkiye’den 7 bin 189 konut satın aldı. İran’ı 6 bin 674 konut ile Irak, 3 bin 78 konut ile Rusya Federasyonu, bin 929 konut ile Afganistan ve bin 279 konut ile Azerbaycan izledi.

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