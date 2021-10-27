Gayrimenkul sektörü 15 günde 1,8 milyar TL kaybetti

GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya konut satışında değerleme yöntemindeki değişiklik sonrası üyelerinin 15 günde 478 milyon TL kaybettiğini, firma başına kaybın 18 milyon TL olduğunu söyledi. Akbal, bu kaybın tüm sektöre yansımasının ise 1,8 milyar TL’yi bulduğunu aktardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancılara gayrimenkul satışı işlemlerinde değerleme yöntemine ilişkin gidilen düzenlemenin satışları olumsuz etkilediğini belirterek, 15 günlük süreçte sektörün kaybının 1,8 milyar TL’yi bulduğunu söyledi.

20 Eylül’de uygulamaya giren düzenleme ile yabancılara gayrimenkul satışında hileli fiyatlandırmaları engellemek için inşaat ve gayrimenkul firmalarının istedikleri değerleme şirketi ile çalışması uygulamasına son verilmiş ve değerlemeyi yapacak uzmanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden otomatik olarak atanmaya başlamıştı.

FİRMA BAŞINA KAYIP 18 MİLYON TL

Reuters’ta geçen hafta yer alan bir haberde, düzenleme değişikliğinin ardından gelen satış iptalleri ile sektörde yavaşlama yaşandığı belirtilmişti. Haberde, düzenlemenin ardından çok sayıda ekspertiz raporunun konutların satış bedelinin altında kaldığı; özellikle vatandaşlık için gerekli 250 bin dolar bedele ulaşamayan ekspertizler nedeniyle satış iptalleri yaşandığı belirtilmişti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Akbal, değerleme yöntemindeki değişiklik nedeniyle GİGDER üyelerinin sadece 15 günde 478 milyon TL kaybı olduğunu, firma başına kaybın ise 18 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.

Akbal, “Bugün Türkiye'de uluslararası yatırımcılara satılan her 100 gayrimenkulden yaklaşık 25'ini GİGDER'in gerçekleştirdiğini göz önüne aldığımızda, 478 milyon TL'lik bu kaybın tüm sektöre yansımasının tümevarımla 1,8 milyar TL'yi rahatlıkla bulabileceği somut bir veri üzerinden görülüyor” dedi.

’50 BİN ADETLİK HEDEF VARDI, 30 BİN BİLE ZOR’

Akbal, “Teminat amaçlı hazırlanan raporlardaki değerler ile gayrimenkulün piyasa fiyatı arasında ortalama yüzde 30 ile başlayıp yüzde 45'e kadar varabilen değer farklılıkları nedeniyle yabancı alıcıların güveninin kırılması, yaşanan maddi zararın boyutunu yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda itibar kaybına da neden oldu.”

Çözüm noktasında acil bir hamle yapılmazsa, önümüzdeki 2-3 ay içinde satışların hızla düşeceğine dikkat çeken Akbal, bu durumda yıl sonundaki 50 bin adetlik satış hedefinin tutmasının çok zor olduğunu, gelecek yılki 30 bin hedefini de yakalamakta zorlanacaklarını söyledi.

Akbal, uygulamanın çıkış nedeni olan “hileli rapor düzenlenmesinin engellenmesi” adına GİGDER olarak alternatif yeni çözümler geliştirdiklerini, bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile da paylaştıklarını söyledi.

YABANCIYA SATIŞ FİYATI YÜZDE 21 ARTTI

Öte yandan, GİGDER’in AGS Global işbirliğiyle hayata geçirdiği yabancıya konut satış endeksi “GİGDEKS” verilerine göre, yabancıya ortalama konut satış fiyatı nisan-mayıs-haziran döneminde 194 bin 602 dolar iken temmuz-ağustos-eylül döneminde ise 196 bin 037 dolar oldu. Böylece ocakta 161 bin 500 dolar olan baz fiyata göre değer yüzde 21 arttı.

Araştırmaya katılan sektör temsilcileri, “Yabancılara konut satış adet ve ciroları düşündüğünüzde önümüzdeki 3 ay için öngörünüz nedir?” sorusuna nisan-mayıs-haziran döneminde yüzde 91 oranında “Artış bekliyorum” yanıtını verirken, bu oran temmuz-ağustos-eylül döneminde yüzde 36.7’ye geriledi; sektörde yabancıya satıştaki olumlu beklentiler konusunda temkinlilik eğiliminin arttığı görüldü.

Akbal, “Son dönemde uygulamaya geçen otomatik değerleme sisteminin yabancıya gayrimenkul satışlarına olan olumsuz etkileri, sektörde yılın son çeyreğiyle ilgili beklentilerde çekimserlik yarattı” dedi. (REUTERS)



İlginizi Çekebilir Yabancıya 250 milyon TL'lik konut satışı iptal