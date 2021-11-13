Gayrimenkulde fiyatı yabancılar belirler

Döviz kurlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda özellikle ticari gayrimenkul pazarında yabancıların giderek daha fazla söz sahibi olmaya başlayacağı ifade edildi.

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Son birkaç yıldır dövizdeki yüksek artış ve TL'nin aşırı değer kaybı yabancı yatırımcıların ticari gayrimenkullere olan talebini patlattı ve yabancılar gözünü bu alandaki gayrimenkul yatırım fırsatlarına çevirdi. Ticari Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (TİGAYAD) Genel Başkanı İsmail Akartürk, “Dövizdeki bu artış bu şekilde devam ederse yabancıların ticari gayrimenkul piyasasında hakim rol oynamaları bile beklenebilir” diye konuştu.

“Özellikle TL'nin değer kaybettiği bu dönemde yabancı yatırım fonları Türkiye' de birikimlerini değerlendirmek üzere bize başvurularda bulunuyor” diyen TİGAYAD Başkanı Akartürk, “Dünyanın önde gelen yatırım fonlarından Templeton gibi birçok yatırım fonu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yoğun yatırım talepleri alıyoruz ve şu an için gelen bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Tüm bunları düşününce mesleki kariyerim boyunca hiç bu kadar yabancı fon talebi ile karşılaşmadım diyebilirim” dedi.

KİRA GETİRİSİ YÜKSEK

Yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarının doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına kıyasla yılın ilk yarısında 2018'de yüzde 43 iken, 2019' da yüzde 46'ya, 2020'de yüzde 55'e ve 2021'de ise yüzde 59' a yükseldiği dile getiren Akartürk, “Yabancı sermayeli gayrimenkul yatırımlarının içerisinde ise ticari gayrimenkul yatırımlarının giderek arttığı tespit edilmektedir” diye konuştu.

Akartürk, ticari gayrimenkule duyulan ilginin nedenlerini; yüksek kira getirili olması, konuta göre daha az masraf gerektirmesi, yıllar itibari ile daha yüksek değer kazanması ve kiracılarının ödeme gücünün daha yüksek olması olarak sıraladı.

Yüzde 48'lik artış yaşandı

2021 yılının ikinci çeyreğinde 731 milyon dolarlık yabancı sermayeli gayrimenkul yatırımı yapıldığını dile getiren TİGAYAD Başkanı İsmail Akartürk, “2020 yılı aynı döneminde 495 milyon dolarlık yatırım girişine kıyasla 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 48 oranında artış görünmektedir. Buna göre ikinci çeyrekte yaklaşık 236 milyon dolarlık ilâve bir yatırım artışı oldu” ifadelerini kullandı.

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