Gaziantep’te konut mağdurlarından eylem

Gaziantep'te bir inşaat firmasının inşası devam eden apartmanlardaki her daireyi 2 ila 15 kişiye sattığını iddia eden vatandaşlar, firma önünde eylem yaptı. Muhatap bulamadıklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gaziantep’te bir inşaat firmasının Beylerbeyi ve Yeditepe Mahallelerinde inşası devam eden apartmanlardaki her daireyi 2 ila 15 kişiye sattığını iddia eden vatandaşlar, isyan etti.

Mağdur edildiklerini söyleyen vatandaşlar, firma önünde eylem yaparak yetkililerden yardım istedi.

‘BENDEN BAŞKA 15 KİŞİYE DAHA SATILMIŞ’

Vatandaşların aktardığına göre, firma yetkililerine de ulaşılamıyor.

Almak istediği dairenin daha sonradan 15 kişiye daha satıldığını öğrendiğini belirten mağdur Meryem Aslan, “Yeditepe ve Beylerbeyi Projeleri adı altında aynı daireleri aklınıza gelmeyecek sayıdaki insanlara sattılar” dedi.

“3-5 bin TL demeden insanların yastık altı birikimlerini ellerinden alıp ev sahibi olma vaadiyle kandırdılar” diyen Aslan, “İnsanlar 2014’ten bugüne kadar para vermişler ne zamanki evimiz nerede dediklerinde ise firma yetkilileri türlü bahanelerle insanları kandırmış. Biz devletimizden yardım istiyoruz” diye konuştu.

‘MUHATAP BULAMIYORUZ’

Aynı evi aldıklarını tesadüfen fark ettiklerini söyleyen iki kadın ise , “1 yıl önce 3+1 daire aldık. Aynı evi bir başka tarihte başka bir kadına. Merkezlerine gidiyoruz ancak her yer kapalı. Muhatap bulamıyoruz. Kimse daireniz şu zaman teslim olacak bile demiyor ve telefonlarını da açmıyorlar. Paralarımızı vermiyorlar” dedi.

Mağdurlar olarak bir grup kurduklarını ve evraklarını oradan paylaştıklarını aktaran kadınlar, “Tesadüfen ikimizin de aynı evi aldığı ortaya çıktı” diyor.

200 BİN TL’SİNİ KAPTIRAN VAR

Ev sahibi olma umuduyla para yatırdığını ancak dolandırıldığını belirten mağdur Hacı Çiçek ise, şöyle konuştu:

“Ben de yaklaşık 1 yıl önce firmanın Beylerbeyi Mahallesinde inşası devam eden projeden 2+1 daire almak istedim. 40 bin TL ödeme yaptım ama 30 bin, 300 bin, 200 bin TL veren insanlarda var.

İnsan emeğini bir umuda bağlar bizde başımızı sokacak evimiz olsun istedik. Bu adamlar bizi dolandırdı. Bunun adı düpedüz dolandırmaktır. Beylerbeyi ve Yeditepe Mahallerinde inşaatlar var. Toplamda şuana kadar 100 kişiyiz ama belki daha fazlayızdır.” (İHA)



İlginizi Çekebilir Konut satışları da durdu: 2 milyon TL'den aşağı ev bulunamayacak

İlginizi Çekebilir Ev satın almak hayal oldu: Türkiye barınma sorununa doğru gidiyor

İlginizi Çekebilir Konut mağdurlarından suç duyurusu; 'Biz yandık, başkası yanmasın'