Geçen yıl 900 bin abone faturasını ödeyemedi

2020’de borcunu ödeyemeyen 185 bin elektrik ve 617 bin doğalgaz abonesinden alınan güvence bedelinin, ödenmeyen faturalar için mahsup edildiği ortaya çıktı.

Mehmet SERBES

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılında zamanında borcunu ödeyemeyen 185 bin elektrik ve 617 bin doğalgaz abonesinden abonelik işlemlerinde alınan güvence bedelinin, ödenmeyen faturalar için mahsup edildiğini açıkladı. Borcunu ödeyemediği için fatura bedeli, güvence bedelinden kesilen abonelerin sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğuna işaret eden Gürer, bu durumun Türkiye'deki “ekonomik buhranın” en önemli göstergelerinden biri olduğunu savundu.

GÜVENCE BEDELİ KESİLDİ

Gürer, faturalarını ödeyemeyen elektrik ve doğalgaz abonelerinin durumunu, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Önergeye yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, toplam 46 milyon 81 bin 856 elektrik ve 16 milyon 846 bin 604 doğalgaz abonesi içinde 2020 yılında zamanında borç ödenmemesi nedeniyle güvence bedeli mahsubu yapılan elektrik abone (mesken) sayısının 185 bin 408 ve doğalgaz abone (konut) sayısının ise 617 bin 942 olduğunu belirtti. Dönmez, “2020 sonu itibarıyla üretilen 320 milyon 802 bin 228 elektrik faturasından, yükümlülüklerini yerine getirmeyen abonelerden yüzde 0.92'sinde geçici kesinti uygulanırken, yüzde 0.03'ünün sözleşmesi feshedilmiştir. 169 milyon 575 bin 739 doğalgaz faturasından, yükümlülüklerini yerine getirmeyen abonelerden yüzde 0.43'ünde geçici kesinti uygulanırken yüzde 0.03'ünün sözleşmesi feshedilmiştir” dedi.

EKONOMİK BUHRAN

CHP'li Gürer ise geçen yıl elektrik ve doğalgazda 900 binden fazla abonenin faturalarını ödeyemediği için güvence bedellerinden fatura bedeli tahsil etmesinin “ekonomik buhranın” en önemli göstergelerinden biri olduğunu savundu. Gürer, “Vatandaş ödeme güçlüğü yaşarken, enerji üretenler kârlarından taviz vermiyor. Tarımla uğraşan kesimin teminat bedellerini artırmaları için yazı gönderildiği çiftçilerimiz tarafından ifade ediliyor” diye konuştu.

400 bin abonenin elektriği kesildi

Elektriğe ve doğalgaza gelen zamların artık “fren tutmadığını” söyleyen Gürer, “Sayın bakan, faturasını ödeyemeyen elektrik abonelerinin yüzde 0.92'sinin elektriğinin geçici olarak kesildiğini belirtiyor. Bu rakam 46 milyon elektrik abonesinde yaklaşık 400 bini buluyor” dedi. Doğalgaz faturasını ödeyemeyen abone sayısının da yüksek olduğuna işaret eden Gürer, şunları söyledi:

“Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve salgının neden olduğu sorunlar vatandaşın alım gücünü düşürdüğü gibi, elektrik ve doğalgaz faturalarını bile ödeyemez duruma getirdi. Özellikle sabit ve dar gelirliler ciddi sıkıntı içindeler.”