Genç işsizler kripto kazanç peşine düştü

Türkiye'de milyonlarca işsiz ve umutsuz genç boşta 100 TL bulsa bile coin'e yatırıyor; Türkiye'nin Avrupa'nın 1 numaralı coin pazarı konumunda olmasının arkasında biraz da bu “genç ve umutsuz işsizler ordusu” yatıyor. Kripto para platformlarının işlem hacimleri geçen yıla göre 10 kata kadar artmış durumda. Üye sayıları ise katlanarak artıyor.

2021'DE 5 KATINA ÇIKTI

Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan, kripto paralardaki yükselişin Türkiye'de kullanıcı sayısı ve işlem hacminde büyük artışı tetiklediğini söyledi. Tan, “Hesaplamalar, Türkiye'de kripto para yatırımcı sayısının 5 milyonu bulduğu yönünde. Bizim de hem kullanıcı sayımız hem de işlem hacmimiz bu yıl yüzde 400 arttı” dedi. Paribu CEO'su Yasin Oral da büyük ilgi olduğunu doğruladı. Kripto para işlem platformu Paribu'nun Türkiye'de kullanıcı sayısının 2 milyonu bulduğunu, günde ortalama 8 bin yeni kullanıcının yeni üye olduğunu açıklayan Oral, “Bazı günler bu sayı 40 bine yaklaşıyor” dedi. Kripto para platformu BtcTürkiye'nin geçen yıl sonunda 1 milyon olarak açıkladığı üye sayısı ise Mart 2021 itibarıyla 2.8 milyon kişiye çıkmış durumda. BtcTurk.com işlem hacmi geçen yıla oranla 10 kat artmış.

GENÇLERİN UMUDU

Konuştuğumuz Hakan G., çalıştığı kafenin korona nedeniyle kapatıldığı dönemde kripto paralardaki değer artışının da etkisi ile yatırıma başladığını, bulabildiği tüm parayla coin aldığını anlattı. Bir diğer kripto yatırımcısı genç Murat S. de spor eğitimi verdiği salon kapatılınca gece gündüz kripto piyasasını incelemeye başlamış. S, daha hızlı işlem yapabilme imkanı olduğu için yurtdışı piyasalardan işlem yaptığını anlattı.

Kripto yatırımı yapan gençlerin önemli bir bölümü kısa zamanda yüksek getiri elde etmeyi hayal ediyor. Bugün piyasada varlığı bilinen 7-8 bin kripto para birimi bulunuyor. Bitci Teknoloji CEO'su Tan, “Bu coin'lerin yüzde 90'ından fazlasının orta vadede hayatımızdan çıkacağını düşünüyorum. Bu konsolidasyonla birlikte piyasadaki volatilite de ciddi biçimde azalacak” uyarısı yaptı.

Güvenli sulardan ayrılmayın, asla yatırımın detaylarını paylaşmayın

Kripto para yatırımı yaparken güvenilir platformları ve kripto paraları tercih etmek büyük önem taşıyor. Paribu CEO'su Oral, dijital varlıkların muhafazası konusunun öneminin de altını çizerek, “Kullanıcıların kişisel bilgilerini ve yatırımları ile ilgili detayları hiç kimseyle paylaşmaması gerekiyor” uyarısı yaptı. Bu alana yasal düzenleme getirilmesini desteklediklerini belirten Oral, “Ekosistemin sağlıklı gelişmesi için regülasyonun gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kullanıcı ve platformların hakları ve sorumlulukları yasalarla teminat altına alınmalı” ifadesini kullandı.