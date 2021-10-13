Gerçeklerden kopmuş bir zihniyetle bilinmeze gidiyoruz

TL’nin değer kaybının kronikleştiğini vurgulayan Ufuk Söylemez, ekonomi yönetiminin bu durumu düzeltmek için hiçbir planının olmadığına işaret etti.

Özlem Ermiş BEYHAN

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TL rekor değer kaybı yaşarken, Türkiye'nin çift haneli enflasyon, çift haneli işsizlik ve çift haneli faizle bilinmeze doğru yol aldığını söyleyen Ekonomi eski Bakanı Ufuk Söylemez, belirsizlik vurgusu yaptı. Söylemez, “TL'nin değer kaybı kronikleşti, dolardaki artış enerji fiyatları ile birleşerek yeni zamlarla yoksulluğu daha da artıracak” dedi. OVP'deki tüm hedeflerin tutturulamayacağının 1 ayda belli olduğunu belirten Söylemez, böyle istikrarsız bir ortamda yatırım yapılamayacağını vurguladı.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

MB başkanının önce CDS'i sanki güvenlikle ilgili bir gösterge gibi tanımlamasının, önceki gün ise “kurda faiz düşüşünün etkisi yok” açıklamasının asgari düzeyde ekonomi bilen birinden beklenemeyeceğini ifade eden Söylemez, yurtdışı ekonomi çevrelerinde bu açıklamanın şaşkınlıkla karşılandığını söyledi. Söylemez, “Ortalık yanıyor onlar taşınma derdinde. İçinde bulunulan buhrandan çıkmak için hiçbir planları yok, bilinmeze doğru yol alıyoruz” dedi.

Nobel'i alan ekonomistlerin teorisinin tam tersini yapıyoruz

TL'nin değer kaybı, ihracatı desteklemiyor, işgücünü ucuzlatıyor. Söylemez, bu yıl Nobel alan akademisyenlerin, asgari ücreti artırmanın ekonomiye pozitif etkisini ortaya koyduğunu, TL'nin değersizleştirilmesi ile Türkiye'nin bunun tam tersini yaptığını söyledi.

Bu kadar giriş ancak kara para cennetlerinde olur

Türkiye'nin dolar, Euro ve TL olmak üzere 3 paralı bir ekonomi haline getirildiğini söyleyen Ufuk Söylemez, net hata noksan kalemindeki 4.5 milyar dolarlık girişin ülkenin itibarı açısından sıkıntı yarattığını vurguladı ve “Sadece bir ayda bu kadar kaynağı ve sahibi meçhul efektif girişi ancak kara para cennetlerinde olur” ifadesini kullandı. Söylemez vergi barışı nedeniyle böyle bir giriş olduğu iddialarını ise gerçekçi bulmadığını, Türkiye'nin “kara ve kirli paranın” cirit attığı bir ülke haline getirilmesinin büyük risk yarattığını ifade etti.

Dolar 18 yılda füze gibi fırladı

AKP iktidarlarında döviz kurları adeta füze gibi tırmandı. Merkez Bankası'nın verilerine göre 31 Aralık 2003'te 1.4020 lira olan dolar, 31 Aralık 2020'de 7.4439 liradan işlem görüyordu. Ancak TL'nin kayıpları giderek arttı. Dolar dün 9.0457 lira ile yeni zirveleri test etti. Rakamlar doların geçen 18 yılda yaklaşık yüzde 545 yükseldiğini gösteriyor.