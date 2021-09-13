Getir’in aldığı yeni yatırım 1,1 milyar doları aştı

Getir mevcut yatırımcılarının birinden 150 milyon dolarlık yeni fonlama elde etti ve böylece 2021'deki toplam fonlama 1,1 milyar doları aştı. Şirket geçen yıl sadece 38 milyon dolarlık yatırım çekmişti.

Sozcu.com.tr

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Perakende dağıtım şirketi Getir, mevcut yatırımcılarından birinden 150 milyon dolarlık yeni yatırım elde etti.

Böylece Getir’in 2021 yılı içinde çektiği toplam yeni yatırım 1,1 milyar doları aştı.

Getir geçen sene sadece 38 milyon dolarlık yatırım çekmişti.

Getir temsilcisi Bloomberg’e konuya ilişkin yorum yapmadı.

DEĞERİ 7,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Getir elde ettiği son fonlamayı Türkiye'de ve dünyada büyüme yönünde kullanılacak.

Kaynaklar, yatırımın ne kadar değerlemeye göre yapıldığını veya işlem sonucunda ne kadar hissenin el değiştirdiğini belirtmedi.

Getir'in değeri en son gerçekleşen yatırım turuyla neredeyse üçe katlanarak 7,56 milyar dolara ulaşmıştı.

BU HAFTA İSPANYA’DA BAŞLIYOR, SIRADA ABD VAR

2015 yılında Nazım Salur tarafından kurulan İstanbul merkezli şirket, Türkiye’nin yanı sıra Britanya kentleri ile Amsterdam, Paris ve Berlin’de de hizmet veriyor.

Bu hafta İspanya’nın Madrid ve Barcelona kentlerinde de hizmete başlayacak olan şirket, bu yıl ayrıca ABD’ye açılmayı da planlıyor.

2021’de 1,85 milyar dolarlık yeni yatırım çeken ve Çinli Alibaba’ya ait olan e-ticaret platformu Tredyol’un ardından, Türkiye’de en çok yatırım çeken şirket 1,1 milyar dolarlık rakamla Getir oldu.

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