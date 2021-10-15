Gözde şirkete, özel davetle 585.3 milyonluk bir ihale daha

AKP iktidarı yarım milyar lirayı aşan bir büyük ihaleyi daha kimseye duyurmadan bitirdi. Sinop'taki karayolu ihalesi, özel olarak davet edilen gözde müteahhitlerden Yapı ve Yapı'ya verildi.

Yusuf DEMİR

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Son yıllarda peş peşe aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Yapı ve Yapı İnşaat’a dev bir ihale daha verildi.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun 21-b maddesine göre Pazarlık usulüyle yapıldı. Gizli kapaklı yapıldığı için detayları ve teknik şartnamesi sır gibi saklanan ihalenin sonuç ilanı dün açıklandı.

Kimseye duyurulmadan kapalı kapılar ardında 7 Eylül günü gerçekleştirildiği anlaşılan Sinop’taki karayolu projesinin yaklaşık maliyeti 653.9 milyon TL olarak hesaplandı. İhale, özel olarak davet edilen Yapı ve Yapı İnşaat’a 585.3 milyon liraya verildi.

Tam adı, “İkisu Köprüsü-Yenikonak Yolu 0-4 km, İkisu Köprüsü-Ayancık arası 0-6 km, Türkeli-Ayancık/Yenikonak Ayrımı Devlet Yolu 0-39 km İşi ” olan proje, 30 Eylül günü imzalanan sözleşmeye göre 470 gün sürecek ve 20 Ocak 2023'te tamamlanacak.

YAPI VE YAPI’NIN ALDIĞI SON İHALELERDEN BAZILARI

28 Haziran 2021

3 milyar 111 milyon TL

Halkalı -Ispartakule arası (Kanal İstanbul geçişi) Demiryolu

(Gülermak’la birlikte)

22 Haziran 2021

424 milyon TL

“Konya, Taşkent-Ermenek Ayrımı-Balcılar İl Yolu”

15 Ocak 2021

2 milyar 135 milyon TL

Erdemli-Silifke -Taşucu Karayolu (Özaltın’la birlikte)

30 Aralık 2020

440 milyon TL

Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

16 Temmuz 2020

1 milyar 370 milyon TL

Rize İyidere Lojistik limanı (Cengiz İnşaat’la birlikte)

19 Ekim 2020

324.5 milyon TL

Ambarlı -Pendik Deniz Doğalgaz Boru Hatlarının İyileştirilmesi (Atlas Maden’le birlikte)

YAPI VE YAPI KAMU İHALELERİNİN GÖZDESİ

Zafer Yıldırım’ın sahibi göründüğü Yapı & Yapı 100 bin lira sermaye ile 2004 yılında kuruldu. O tarihten bu yana 7 kez sermaye artışına giden şirket, sermayesini 118 milyon 910 bin liraya çıkardı.

Yapı ve Yapı, 5 yılda aldığı 12 büyük ihalede 6 milyar 320 milyon liralık sözleşme imzaladı.

Yapı&Yapı halihazırda İstanbul Finans Merkezi'ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki KİPTAŞ'ın projesinin inşaatını yürütüyor. Emlak Konut GYO'nun Başakşehir'deki Kuzey Yakası adlı ofis projesini de inşa eden Yapı & Yapı, kamudan aldığı çevre düzenleme ve park ihaleleriyle de biliniyor. Ankara AKM ve Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Hayatpark projesi ve Maltepe sahilindeki 1 milyon 250 bin metrekare dolgu yapılarak hayata geçirilen Orhangazi Şehir Parkı firmanın projeleri arasında yer alıyor.

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