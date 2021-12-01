Gümüş tırmanışa geçebilir

Fed sıkı para politikası kararlarını ertelese dahi dolar küresel piyasalarda güçlenirken gümüşün de yükselişe geçmesi bekleniyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altından sonra değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Cuma günü 50 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarak düşüşünü 23 dolar altına doğru genişleten gümüş, dün günü 23.28 dolar seviyesinden tamamladı. Uzmanlar normal şartlarda görülenin tersine, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) diğer merkez bankalarından pozitif ayrıştığını belirterek dolar ve gümüş arasındaki ters ilişkinin bir süre arka plana atılabileceğini belirtiyor. Yani dolar yükselirken gümüş ve altında prim yapabilir.

GCM Yatırım Kıdemli Analisti Umut Tuncer, dolar güçlenirken altın ve gümüş fiyatlarında bir gelişme yaşanması için Omicron varyantının yarattığı korkunun azalması gerektiğini dile getiriyor.

Düzeltme hareketi yaşandı toparlanır

Gümüşün teknik anlamda 28 dolarlardan 22 dolara kadar düşmesinin ardından yaklaşık yüzde 50'lik bir düzeltme yaptığını aktaran Umut Tuncer, “Bu düzeltme sonrasında tekrar 22 dolara yaklaşıyor. Bunun bir formasyon oluşturması halinde 18-19 dolara kadar düşüş görülebilir. Ancak bu seviyenin altına inmesini beklemiyoruz” dedi.

Gümüş sene başından bu yana %13.21 düşüş gösterdi, değerli metal paladyum ise %27.86 değer kaybetti.