Güney Kore wonu TCMB’nin döviz listesine eklendi

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Güney Kore Wonu, Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satım konusu yapılan dövizler arasında eklendi. Geçen hafta Güney Kore Merkez Bankası ile TCMB arasında swap anlaşması yapılmıştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güney Kore Wonu, Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satım konusu yapılan dövizler arasında eklendi.

Konuya ilişkin Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili tebliğine ilişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Güney Kore Wonu, daha önce Merkez Bankasınca alım satıma konu olmayan dövizler listesinde yer alıyordu.

GÜNEY KORE İLE SWAP YAPILDI

Merkez Bankası bu ay içinde Çin ve Katar’dan sonra Güney Kore ile 2 milyar dolar tutarında (2,3 trilyon won, 17 milyar TL) swap anlaşması imzalamıştı.

TCMB, daha önce Çin ve Katar merkez bankaları ile para takası (swap) anlaşması yapmıştı.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası revizyonla dış borcu 25,7 milyar dolar azalttı

İlginizi Çekebilir TCMB ile Güney Kore arasında swap anlaşması