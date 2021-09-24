Güven endeksi hizmet ve perakendede arttı, inşaatta azaldı

TÜİK'in 2021 Eylül'e ilişkin açıkladığı Sektörel Güven Endeksleri, aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1.5, perakendede yüzde 4.8 artarken inşaatta ise yüzde 0.7 azaldı. Merkez Bankası verileri ise reel kesim güven endeksinin eylülde yüzde 0.5 puan azaldığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Eylül’e ilişkin Sektörel Güven Endeksleri verisini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylülde ağustos ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı.

Bugün açıklanan bir başka güven endeksi verisi de Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. TCMB verilerine göre, reel kesim güven endeksi eylülde bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 113,4 seviyesine geriledi.

Bu endeksin detaylarına bakıldığında genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İNŞAATTAKİ DÜŞÜŞÜN TEMEL NEDENİ FİNANSMAN

TÜİK’in açıkladığı sektörel güven endeksinin detaylarına bakıldığında, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksinin bir önceki ayda 92,4 iken, eylülde 91,8 değerine gerilediği görüldü.

Bu sektörde, eylül ayında girişimlerin yüzde 56,9’u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 43,1’i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

Faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “finansman sorunları” ağustos ayında yüzde 30,5 iken eylül ayında yüzde 25,7, “talep yetersizliği” ağustosta yüzde 24,6 iken eylülde yüzde 22,2 oldu.

HİZMETTE TALEP BEKLENTİSİ YÜZDE 1.1 AZALDI

Hizmet ve perakende sektörlerinde ise durum şöyle:

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustosta 116,1 iken, eylülde yüzde 1,5 oranında artarak 117,8 değerini aldı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,5 artarak 120,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,1 azalarak 117,9 oldu.

PERAKENDEDE MEVCUT STOKLAR ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ise eylül ayında yüzde 4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 3,8 artarak 125,9 oldu.

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 5,8 artarak 90,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 5 artarak 130,1 oldu.

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