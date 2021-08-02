Halk Bankası ‘hatalı kuru’ böyle savundu

31 Ağustos 2018 günü internet sitesinde dolar 6.55 lira iken 3.72 lira seviyesinden, Euro 7.62 lira iken 4.32 liradan Euro satan Halk Bankası yöneticileri yaşanan olayı “Bazı bankalarda da benzer sorunlar ile karşılaşıldı” diyerek savundu.

DENIZ AYHAN

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Düşük kurlar üzerinden toplam bin 647 banka müşterisinin 2 bin 561 adet işlem yaptığı belirlenmişti. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu'nda Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'a “2018 yılında en önemli konulardan biri hatalı kurlarla döviz satım işlemleridir. Bu durumun diğer bankalarda olmaması ama Halkbank'ta olmasının nedeni nedir” diye sordu.

İPTAL ETTİK

Yavuzyılmaz'ın sorusuna bankadan yazılı yanıt geldi. Yanıtta “Bazı bankalarda da benzer sorunlar ile karşılaşıldığı bilinmektedir'' denildi. Bankanın açıklamasında “İşlemler hemen iptal edilmiş, mali anlamda kâr veya zarar oluşmamıştır. Müşterilerimizin isim bilgileri banka ve müşteri sırrı kapsamına girdiğinden cevaplandırılamamıştır” ifadelerine yer verildi. Mali anlamda kâr veya zarar oluşmadığının belirtildiği açıklamada “Müşterilerimizin isim bilgileri banka ve müşteri sırrı kapsamına girdiğinden cevaplandırılamamıştır” denildi.