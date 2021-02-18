Halk KÖİ projelerinde haksız kazanç var diyor

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan Türkiye Raporu araştırmasına göre vatandaşların yüzde 69'u, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ)yöntemi ile yapılan otoyol, havalimanı, köprü gibi projelerle bazı şirketlerin haksız kazanç elde ettiğini düşünüyor. Uzun yıllar süresince vatandaşın sırtına ödeme garantisi yükü yükleyen bu anlaşmalar vatandaşın giderek daha fazla tepkisini çekiyor.

VERGİMİZ YETMİYOR MU?

2021 yılı 2- 5 Şubat tarihinde 12 ilde 1500 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların yüzde 53'ü yatırımlar için vatandaşın vergisinin yeterli olacağını ve özel sektör ile iş birliğine gerek olmadığını belirtti. Katılımcıların çoğunluğunu oluşturan yüzde 55'lik kesimin, kamu özel sektör işbirliği projelerinin şeffaflık ile yürütülmediğine inandığı gözlendi. Araştırmada yaklaşık olarak üç katılımcıdan ikisinin (%62) özel şirketlere altyapı projelerinde ödeme garantisi verilmesini doğru bulmadığı saptandı.

Araştırmada parti kırılımlarına göre de KÖİ projelerine bakış da irdelendi. Altyapı yatırımları için özel sektör işbirliğine gerek olmadığını savunanların oranı İYİ Partili katılımcılarda yüzde 64, CHP'li katılımcılarda ise yüzde 62 olarak gerçekleşti. AKP'li katılımcılar için ise bu oran yüzde 46 olarak belirlendi.

PARTİ FARK ETMİYOR

KÖİ projelerine karşı olma oranı eğitim durumuna göre de değişmedi. AKP hariç tüm parti seçmenlerinin yüzde 50'den fazlası KÖİ projelerinin şeffaflıkla yönetilmediğini söylerken, AKP'li seçmenlerin de yüzde 40 gibi çok yüksek bir oranı şeffaflığın olmadığını düşündüğünü belirtti. AKP'li katılımcıların yüzde 55'i kamu ve özel sektör işbirliklerinin ülkemizde bazı şirketlere haksız kazanç sağladığını söyledi. Bu oran MHP seçmenleri için yüzde 71 olarak belirlendi. CHP, HDP ve İYİ Parti seçmenleri için ifadeye katılma oranları sırasıyla yüzde 66, 74 ve 73 olarak gerçekleşti.

AKP'Lİ SEÇMENLER DE ÖDEME GARANTİSİNE KARŞI

Araştırma parti farkı olmaksızın tüm seçmen gruplarının yüzde 50'den fazlasının Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi altyapı projelerinde özel şirketlere ödeme garantisi verilmesini yanlış bulduğunu ortaya koydu. AKP'li seçmenin yüzde 51'i ‘Ödeme garantisi verilmesini yanlış buluyorum' ifadesine katıldığını-kesinlikle katıldığını belirtti. İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, “Tüm seçmen gruplarının yarısından fazlasının bu ifadeye katılması, araştırmanın en önemli sonuçlarından biri oldu” dedi.