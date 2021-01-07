Halkın gerçek gündemi zamlar

İktidarın gündemine halkın gerçek sorunları bir türlü gelmiyor. Türban açıklamalarıyla başlayan tartışmalar, yerini Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektöre bırakırken, iktidar tarafında atılan son adım “Ülkenin başka sorunu yok mu” dedirtti.

AKP; eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Ancak halkın şu an en önemli gündemini geçim sıkıntısı oluşturuyor.

ASIL ZAM MARKETTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılında enflasyonun yüzde 14.60 olduğunu açıkladı. Hissedilen gerçek enflasyonun ise TÜİK rakamından çok daha fazla olduğu ifade ediliyor. Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) yayınladığı verilere göre, 2020'deki enflasyon yüzde 36.72 oldu. Halkın gerçek enflasyonuna dikkat çeken son çalışma ise Saadet Partisi'nden geldi.

“Alışverişin zam anı geldi!” başlığı ve #ZamMarkette hastag'i ile bir video yayınlayan Saadet Partisi, marketteki yangını gözler önüne serdi. Yayınlanan videoda, Ocak 2020 ile Ocak 2021 dönemindeki fiyat değişim oranları ele alındı.

Videoda son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi olan ayçiçek yağı da ele alındı. 2 litre ayçiçek yağı fiyatı Ocak 2020'de 18.90 TL iken, bu rakam Ocak 2021'de 33.95 TL oldu. Ayçiçek yağında 1 yıldaki artış yüzde 80'i buldu.

YUMURTA FİYATI UÇTU

Halkın ucuz protein kaynağı tavuk ve yumurtadaki fiyat artışı da Saadet Partisi'nin videosunda ironik bir şekilde işlendi. “Tavuk mu yumurtadan pahalı, yumurta mı tavuktan” başlığıyla anlatılan bölümde, 1 kilogram tavuğun son 1 yılda yüzde 53 zamlanarak 12.95 TL olduğu belirtildi. 15'li yumurtanın fiyatı da aynı dönemde yüzde 130 artarak 22.95 TL'ye yükseldi.

Gündemin ne kadar değiştirilirse değiştirilsin, mutfağın kokusunun her tarafa yayıldığını ifade eden ENAGrup Yöneticisi Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, insanların geçinme sorunundan çok, artık fakirlikle ve açlıkla mücadele ettiğini söyledi.

“EKONOMİDE DURGUNLUK SÜREKLİ OLUR”

Gerçek enflasyonun açıklanamayıp buna göre ücret zammı verilememesinin büyük bir tehlikeye işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ödemeler bilançosunun riske girebileceğini aktardı.

Ulusoy, şunları söyledi:

* Ekonomide, emek piyasası bütün piyasaların anasıdır. Orada oluşacak dengesizlik hem toplumsal rahatsızlık hem de ekonomik bağlamda sürekli bir durgunluk hali getirir.

* Milli gelirin yüzde 75'i tüketim harcamalarından gelir. Geliri geriye düşürülmüş, reel olarak alım gücü küçültülmüş bir toplumun hem harcamaları azalır, hem fakirliği artar hem de dolaylı olarak vergisel olarak ödemeler bilançosuna etki eder.

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