Halkın yüzde 65’i ‘işler yanlış gidiyor’ diyor

Global araştırma şirketi Ipsos'un 27 ülkede insanların endişelerini ortaya koymak üzere yaptığı son araştırma, Türkiye'de vatandaşların yüzde 65'inin ülkede işlerin yanlış yöne gittiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Şubat 2021 tarihli “Dünyayı neler endişelendiriyor” başlıklı araştırma, son bir yılın en kötümser sonuçlarını verdi.

Araştırma, Türkiye'de vatandaşların global ortalamalardan ayrışarak işsizliği ve yoksulluğu koronadan çok daha büyük bir endişe kaynağı olarak gördüğünü gösterdi.

Araştırmanın global sonuçlarına göre, insanların yüzde 50'si bugün en önemli sorunun Covid-19 olduğunu düşünüyor.

İşsizlik, global çapta yüzde 37 ile en önemli sorun olarak görülen ikinci konu.

Yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizlik ise global olarak yüzde 27 ile en önemli sorun olarak görülen üçüncü konu.

Araştırmaya göre Türkiye'de ise corona virüsün en büyük sorun olduğunu düşünenlerin oranı global ortalamanın oldukça gerisinde, yüzde 33.

Ipsos araştırmasına göre Türkiye'de en büyük endişe işsizlik. Türkiye'de işsizliğin en büyük sorun olduğunu düşünenlerin oranı global ortalamanın oldukça üzerinde, yüzde 44.

Türkiye'de yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin en büyük sorun olduğunu düşünenlerin oranı da yine global ortalamanın çok üzerinde, yüzde 36 seviyesinde.

Araştırmada katılımcılara, “Size göre ülkenizde işler doğru yönde mi ilerliyor yanlış yönde mi” sorusu da yöneltildi.

Türkiye'den katılımcıların yüzde 65'i bu soruya “Yanlış yönde” yanıtı verdi.

Araştırma verilerinde tüm dünyada bu soruya verilen yanıtların son bir yılın en ‘kötümser' seviyesinde olduğu da vurgulandı.

Vatandaşa göre en büyük sorun işsizlik ve fakirlik

TÜM dünyada işsizlik önemli bir kaygı konusu. Ancak Türkiye, bu noktada birçok ülkenin önünde yer alıyor.

27 ülkeyi kapsayan araştırmada İtalya, Güney Afrika, İspanya, Güney Kore ve Malezya'nın ardından Türkiye işsizliğin en önemli sorun olarak görüldüğü 6'ncı ülke.

Yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin en önemli sorun olduğu düşünülen ilk 5 ülke ise Rusya, Macaristan, Şili, Japonya ve Türkiye.