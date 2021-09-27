Hamsinin kilosu 40 liraya çıktı

Geçen hafta Balıkesir'de yaşanan fırtına nedeniyle hamsi fiyatları 40 TL'ye ulaştı. Marmara toriğinin tanesinin ise 150 ile 200 TL arasında satıldığı belirtildi. Balıkçı esnafı artan fiyatlardan dolayı vatandaşın balığa ilgisinin azaldığını söyledi.

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Güney Marmara’nın balıkçılık merkezi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balık fiyatları cep yakıyor. Hamsinin kilosu ise 40 liraya dayandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Haline gelen balık miktarında azalma görülürken, Marmara toriğinin tanesi 150 ile 200 TL arasında satılıyor.

Fiyatlardaki artışın nedenlerine ilişkin açıklama yapan Balıkçı Sonkan Cankurt, “Geçen hafta havaların esmesiyle birlikte balıkçı teknelerimiz denize açılamamıştı. Bu da hem balık miktarını düşürdü, hem de balık fiyatlarını yükseltti. Bu sabah itibarıyla hamsi 40 TL’den satılırken, sardalya kilosu 30 TL ‘den, istavrit ise 25 TL’den satılıyor. Balık halimizde lüfer tanesi 60 TL’ye satılırken levrekte 25 TL’den alıcı buluyor” dedi.

FİYATLAR ARTINCA VATANDAŞIN İLGİSİ AZALDI

Balık fiyatlarının yüksek olması sebebiyle balık haline vatandaşın ilgisinin az olduğu görüldü.

İlerleyen günlerde balık miktarında artışa bağlı olarak fiyatların düşmesini beklediklerini belirten balıkçı Okan Balıbek, “Havalar düzeldi, rüzgar etkisini yitirdi. Hamsi 40 TL, yerli palamut tanesi 50 TL ve bugün tezgahımızda yer alan 2 kiloluk yerli Marmara torik ise tanesi 150 ile 200 TL arasında satılıyor. Havaların böyle güzel gitmesi durumunda balık miktarının daha da artmasını ve balık fiyatlarının düşmesini bekliyoruz” diye konuştu. (İHA)



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