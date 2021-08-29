Hasat başladı ama alım fiyatı hâlâ açıklanmadı

Ayçiçeği üretiminin yüzde 30’unu karşılayan Konya’da hasadın başlamasına rağmen taban fiyatın açıklanmaması çiftçiyi endişelendiriyor.

Müslüm EVCİ

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Konya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, yayımladıkları ortak deklarasyonla AKP iktidarına çağrıda bulunarak, çiftçinin artan girdi maliyetlerinin de göz önüne alınarak alım fiyatının 6 TL olarak belirlenmesi gerektiğini açıkladı. Kuraklık nedeniyle bazı tarlaların hasat edilemediği belirtilen ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Girdi fiyatlarındaki artış gübrede son bir yılda yüzde 125-150, mazotta yüzde 35, tohumda yüzde 40, enerjide yüzde 35-40. Bazı bölgelerde kuyularda suyun çekilmesi ve kanallardan su verilememesi nedeniyle hasat yapılamadı.”