Hastanelerde ‘hekime zam’ isyanı

Sağlık çalışanları ‘geçinemiyoruz’ diye bayrak açarken hükümetin sadece hekimlere zam yapması hemşire, teknikerler ve sağlık memurlarını isyan ettirdi.

Erdoğan SÜZER

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Pandemiyle iş yükleri aşırı artan, son dönemde yağan zamlarla iyice geçim derdine düşen sağlık çalışanları maaşlarına zam beklerken, hükümet sadece hekimlerin emeklilik maaşına zam yaptı.

TBMM'de önerge yoluyla yasaya eklenen zam düzenlemesiyle pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammının önü açıldı.

Hekimlere ek gösterge zammını öngören yeni maddeler TBMM'de grubu bulunan AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oylarıyla kabul edildi.

MAAŞ ARTMAZ, EMEKLİ AYLIĞI ARTAR

Hekimlere zam haberi sabah saatlerinden itibaren sağlık kurumlarında büyük tartışmalara yol açtı.

Zam kapsamı dışında tutulan hemşireler, sağlık teknikerleriyle sağlık memurları sağlık çalışanları arasında ayrım yapan düzenlemeye büyük tepki gösterdi.

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, düzenlemeyle iddia edilenin aksine hekimlerin maaşına zam yapılmadığını, sade hekimlerin emekli aylıklarında artış olacağını bildirdi. Dr. Uğur, şu değerlendirmeyi yaptı:

‘BİRBİRİMİZE DÜŞÜRDÜLER’

“Hekim dışındaki sağlık çalışanlarını yok sayan düzenleme vicdanları yaralamıştır. Hekim ve diğer sağlık personeli olarak bir ayrıştırmaya gitmek çalışma barışına da zarar vermektedir. Siyasi iktidarın ayrıştırıcı dili ve düzenlemeleri hekim dışı personele kendisini değersiz hissettirmektedir.

Pandemi boyunca tüm sağlık kuruluşlarında 24 saat omuz omuza mücadele veren sağlık çalışanlarının diğer sağlık çalışanları olarak ötelenmesi kabul edilemez. Yaptıkları zam açıklamalarıyla sağlık çalışanlarını adeta birbirlerine düşürdüler.”

CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın zam olarak açıkladığı düzenlemeye hemşirelerden büyük tepki geldi.

Hemşireler hazırladıkları ortak metni Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) bireysel şikayet olarak gönderdiler.

Hemşireler, hazırladıkları ortak açıklamada da “İki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi ile mücadelede sağlık sistemi bir bütün olarak yer almış, pandeminin yükünü büyük ölçüde hemşireler sırtlamıştır. Dolayısıyla düzenlemedeki COVİD-19 gerekçesi hemşireleri ve diğer sağlık çalışanlarını da içermektedir.

Hemşireleri ve diğer sağlık emekçilerini dışarıda bırakan bu teklifin ve yasama organı kararının Anayasa'nın başta eşitlik ilkesine, çalışanların korunması ödevine ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu düşünmekteyiz.

Hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına yapılan bu negatif ayrımcılığı giderecek bir yasal düzenleme yapılmasını, açlık sınırının altında kalan maaşlarımızın, insanca yaşamayı mümkün kılacak düzeye çıkarılmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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