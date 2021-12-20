Hava-İş Sendikası’ndan yüzde 100 zam talebi

Türk Hava Yolları'ndaki (THY) 28 bin civarındaki çalışanın yaklaşık 24 binini temsil eden Hava-İş sendikası, THY çalışanları için enflasyona ilave yüzde 100 zam talebinde bulunacak.

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Türk Hava Yolları’nda (THY) örgütlü Hava-İş Sendikası, 2022-2023 dönemi için başlanacak toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde enflasyona ilave olarak yüzda 100 zam talebinde bulunacağını açıkladı.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “27. Dönem TİS sürecimizi, THY AO’na talep taslağımızı göndererek başlattık… TİS masasına, enflasyona ilave olarak yüzde 100 zam talebi ile oturacağız” dedi.

Asgari ücret 2022 yılı için yüzde 50 artışla 4,253 lira olarak açıklanmıştı.

‘HAK ETTİKLERİ İYİLEŞTİRME, BİR AN ÖNCE’

Hava-İş’ten bir yetkilinin Reuters’a verdiği bilgiye göre, TİS görüşmelerine ocak ayından önce başlanması planlanırken; sendika THY’deki 28 bin civarındaki çalışanın yaklaşık 24 binini temsil ediyor.

THY ve Hava-İş pandemi döneminde işten çıkarmaların önüne geçebilmek için 2020’nin Ağustos ayında çalışan ücretlerinde 2021’in sonuna kadar yüzde 30-50 aralığında indirim yapılması konusunda anlaşmıştı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, pazar günü Habertürk televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, ücret artışları konusunda 2022 başından önce mutabakat sağlamayı umduklarını ifade ederek,

“Biz de onların hak ettiği iyileştirmenin bir an önce olması kanaatindeyiz… Bu müjdeyi sene sonu gelmeden verme niyetindeyiz… Vereceğimiz farklarla onları memnun ettirecek bir hamle yapacağız” dedi. (REUTERS)



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