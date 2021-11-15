Havacılık sektöründe dördüncü dalga paniği

Pandeminin etkilediği sektörlerin başında gelen havacılık endüstrisini Avrupa merkezli dördüncü corona virüsü dalgasının korkusu sardı. Sektör temsilcileri olası seyahat kısıtlamalarından dolayı endişeli.

Sozcu.com.tr

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Pandeminin vurduğu havacılık endüstrisi, talebin iyileşmesini beklerken dördüncü dalgaya yakalanabilir.

BAE merkezli Emirates Havayolları’nın yöneticisi Tim Clark CNBC’ye verdiği demeçte, “Dördüncü bir dalganın geldiğini görüyorum ve bu konuda endişemiz var” dedi.

Ekim ayı başlarında Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’nın bir kez daha corona virüsü pandemisinin merkez üssü olduğu konusunda uyarmıştı.

Dördüncü dalga endişesi pandeminin en çok etkilediği sektörlerden havacılık sektörünü tekrar endişelendirdi. Pandemide en büyük yaralardan birini almış olan sektör temsilcileri, olası seyahat yasaklarının sert bir şekilde geri gelmesi konusunda ne yapacaklarını bilmiyor.

AVRUPA TEKRAR MERKEZ OLDU

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da şu anda günde yaklaşık 50 bin yeni corona virüsü vakası bildiriliyor. Aynı şekilde Fransa da vakalarda bir artış bildirdi. Avusturya’nın ise artan vakaları kontrol altına almak için milyonlarca aşısız kişiye kısa süre içinde karantina kısıtlaması getirmesi bekleniyor.

Yükselmesi öngörülen petrol fiyatları da havacılık endüstrisi için başka bir endişe kaynağı. Pandeminin başlarında 20 dolar seviyelerine gerileyen Brent petrolün varil fiyatı şuan 80 dolar civarında.

KAYIPLAR TAHMİN EDİLENDEN FAZLA

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği geçtiğimiz ay, küresel havayolu endüstrisinin gelecek yıl yaklaşık 12 milyar dolar kaybedeceği tahmininde bulundu. Dünya hava trafiğinin yüzde 80’inden fazlasını elinde bulunduran yaklaşık 300 havayolunu temsil eden birlik, sektörün 2020’deki kayıplarının başlangıçta düşünülenden daha kötü olduğunu bildirdi. Şirket bu kaybı 137,7 milyar dolar olarak açıkladı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Clark “Buna çok dikkatli bakmalıyız çünkü büyük bir şekilde açılmaya başlayan Avrupa pazarları tekrar geriye gitmeye başlarsa bununla uğraşmak zorunda kalacağız” dedi.

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