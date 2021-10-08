Hazine eylülde 32,9 milyar TL açık verdi, 9 ayda faize 124 milyar TL ödedi

Hazine eylülde 32,9 milyar TL, 9 ayda 75 milyar TL açık verdi. Hazine faize eylülde 12,8 milyar TL, 9 ayda 124 milyar TL ödedi. Hazine'nin 9 aylık faiz gideri bir yılda yüzde 27,4, üç yılda yüzde 116,8 oranında arttı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı Eylül ayı ‘Hazine nakit gerçekleşmeleri’ istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde Hazine nakit dengesi, 32,9 milyar TL açık verdi. Böylece, yılın ilk 9 ayında Hazine’nin nakit açığı 75 milyar TL’ye yükselmiş oldu.

Hazine ilk 9 ayda 114,9 milyar TL’lik net borçlanmaya gitti.

FAİZE 9 AYDA 124 MİLYAR TL

Eylülde Hazine’nin geliri 111 milyar TL, gideri 144,2 milyar TL oldu. Bu dönemde faize Hazine 12,8 milyar TL ödedi.

9 aylık faiz gideri 124 milyar TL’ye yükseldi.

Hazine pandemi yılı olan 2020’nin ilk 9 ayında 140,8 milyar TL açık verirken, faize bu dönemde 97,3 milyar TL ödemişti.

ÜÇ YILDA İKİ KAT ARTTI

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya girdiği 2018’in ilk 9 ayında 57,2 milyar TL olan Hazine’nin faiz giderleri, geride kalan üç yılda yüzde 116,8 arttı.

Yüksek enflasyon ve yüksek ülke riski, hem vatandaşın hem kurumların hem de Hazine’nin faiz giderlerini artırıyor.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen öncesinde 19 Haziran 2018'de iş dünyasına “24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” mesajını vermişti.

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