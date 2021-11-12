Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’dan dolar açıklaması

Dolar/TL'de 10 seviyesine çok yaklaşılırken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan "Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil" dedi. Elvan'ın "Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor" ifadeleri dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir” dedi.

“2021 yıllını geçmiş dönem eğilimlerinin aksine yüksek büyüme ve düşük cari açık ile kapatacağız” diyen Elvan, “Cari işlemler dengesini orta ve uzun vadede kalıcı olarak iyileştirme çabası içindeyiz” ifadelerini kullandı.

‘KURDAKİ HAREKETLİLİĞİN FARKINDAYIZ’

Elvan, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı bütçe sunumunda “Son 2 aydır, küresel gelişmelerin de etkisiyle, finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız” dedi.

“Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim” diyen Elvan’ın “Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor” ifadeleri dikkat çekti.

Elvan, vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki etkisine de değindi. Konuyla ilgili Elvan, “Yapılan indirim ve fiyat ayarlamalarının TÜFE'yi düşürücü etkisi yaklaşık 5,3 puan olurken, bu uygulamalar sonucunda 125 milyar TL'lik kamu gelirinden vazgeçtik.” dedi.

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