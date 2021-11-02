Her 100 AKP’li veya MHP’liden 80’i ‘hayat pahalı’ diyor

MetroPOLL Araştırma'nın anketine katılan seçmenlerin yüzde 95'i hayat pahalılığını kabul ederken sadece yüzde 5 'hayat pahalılığı yok' dedi. AKP'lilerin yüzde 85,4'ü, MHP'lilerin ise yüzde 81,3'ü hayat pahalılığı olduğunu söyledi. AKP ve MHP'de çoğunluk, hayat pahalılığı karşısında "Zorlanıyoruz" dedi.

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MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, ‘Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021' kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Hayat pahalılığı araştırmasında seçmene ‘Ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne durumda?' diye soruldu. Araştırmaya katılan seçmenin yüzde 37’si ülkedeki hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığı kanaatinde. Yüzde 35’lik bir kesim de benzer şekilde hayat pahalılığı sebebiyle çok zorlandığını belirtirken, yüzde 22’lik kesim zorlandığını ama dayanılmayacak gibi olmadığı görüşünde. Buna karşılık, yüzde 5'lik bir azınlık ülkede hayat pahalılığının olmadığını söyledi.

AKP VE MHP’LİLER DE ‘ZORLANIYORUZ’ DEDİ

Araştırmaya katılan AKP'lilerden yüzde 12,6'sı, “Hayat pahalılığı dayanılmaz boyutlara ulaştı”, Yüzde 33,9'u “Çok zorlanıyoruz”, yüzde 38,9'u “Zorlanıyoruz ama dayanılmayacak gibi değil” dedi. AKP'lilerin sadece yüzde 13,7'si “Hayat pahalılığı yok” dedi.

Araştırmaya katılan MHP'lilerin yüzde 12,5'i “Hayat pahalılığı dayanılmaz boyutlara ulaştı” derken, yüzde 27,1'i “Çok zorlanıyoruz”, yüzde 41,7'si “Zorlanıyoruz ama dayanılmayacak gibi değil” dedi. MHP'lilerin yüzde 17,7'si “Hayat pahalılığı yok” kanaatinde bulundu.