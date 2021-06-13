Her 4 kişiden 1’i icralık oldu

Pandemi nedeniyle artan ekonomik kriz, icra dairelerindeki dosyaları da kabarttı. 1 Ocak ile 21 Mayıs tarihleri arasında icra iflas dairelerinde toplam 2 milyon 852 bin yeni dosya açılırken, toplam açık icra dosya sayısı ise 22 milyonu aştı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin bankalara kredi borcu olan kişi sayısını 34.5 milyon kişi olarak açıkladığına dikkat çekerek, “Şu anda ülkemizde her 4 kişiden 1'i icralık durumda. Bu birçok ülkenin nüfusundan bile daha fazla” dedi.

ESNAF KEPENK KAPATTI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020 sonu itibarıyla Türkiye genelinde haklarında konkordato kapsamında mühlet kararı verilmiş toplam 2 bin 52 şirket bulunduğunu dile getiren Ataş, “Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'nun verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde iş yerini kapatan esnaf sayısı yüzde 11 artışla 29 bin 37'ye yükselmiştir” diye konuştu.

DOSYA SAYISI KATLANDI

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) alınan verilere göre 1 Ocak ile 21 Mayıs tarihleri arasında icra iflas dairelerinde toplam 2 milyon 852 bin yeni dosya açıldığını kaydeden Dursun Ataş, açık icra dosya sayısının toplamda 22 milyonu aştığını dile getirdi.

Son bir yılda borçlu sayısı Katar'ı katladı

Son bir yılda 2.3 milyon kişinin borçlular kervanına katıldığını belirten Ataş, “Yani ülkeyi katar katar sattıkları Katar'ın nüfusu kadar vatandaş, son bir senede borçlandı. Vatandaşın bankalara olan borcu 2002'de 6.3 milyar TL iken mart sonu itibarıyla 899 milyar TL'ye yükselerek 143 kat arttı. Kredi kartı borçlusu 28 milyon 200 bin kişi, ödenmeyen kredi kartı borcu ise 154.4 milyar TL'ye ulaştı” dedi.

3 AYDA 2 MİLYONU AŞKIN YENİ DOSYA

1 Ocak ile 21 Mayıs tarihleri arasında icra iflas dairelerinde toplam 2 milyon 852 bin yeni dosya açıldı. İYİ Partili Dursun Ataş, “Ülkedeki her 4 kişiden 1'i icralık” dedi.