Her gün 1000 kişi geliyor! Esnaf bayram etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, günde bine yakın İranlı turistin Kapıköy Sınır Kapısından geçerek Türkiye’ye giriş yaptığını söyledi.

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İran ile en uzun sınır hattına sahip Van, iki haftada yaklaşık 15 bin İranlı turisti ağırladı. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre Van’a gelemeyen İranlı turistler, 8 Ekim’de kısıtlamaların kaldırılmasıyla kafileler halinde sınırdan geçerek kente gelmeye başladı.

Otellerin tamamını dolduran İranlı turistler, gündüz alışveriş merkezleri ve iş yerlerini, gece de eğlence merkezlerini doldurarak esnafın yüzünü güldürdü.

Sınır kapısında geçiş saatlerinin uzatılması için İran yetkileriyle görüştüklerini söyleyen Van Valisi Bilmez, “İran'la sürekli görüşmelerimizde çalışma sürecinin arttırılması görüşülüyor. Onlar mesai saatinin bitiminde kapıları kapatıyorlar. Saat 5 itibarıyla kapından kimse geçiş yapamıyor. Bunun mümkünse 24 saat, mümkün değilse akşam saat 22.00'ye kadar açık kalması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ay içerisinde İran'ın Hoy kentinde bir araya geleceğiz. Bu sürecin uzatılmasını bizim tarafımızdan her zaman dile getirildi. İran yetkilileri de hem transit geçişi, hem de çalışma sürecinin uzatılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gürbulak Sınır Kapısı'nda onarım ve yeni çalışmaları yapılacak. Bu nedenle kapımızda gerek transit geçişlerine, gerekse de çalışma saatlerinin uzatılmasına ciddi ihtiyaç var” dedi.

Van'ın Kapıköy Sınır Kapısında tır geçişlerine ihtiyacı olduğunu ifade eden Bilmez, “Şu an günlük ortalama, giriş çıkış yapan toplam bin 500, üç bin arasında İran vatandaşı var. Günlük bine yakın İranlı Türkiye'ye giriş yapıyor. Esnafta bu anlamda bir umut ve bir hareketlilik oluştu. Nevroza yakın İran'da üç haftalık bir tatil olacak, İnşallah esnafımızın yüzünü güldürecek eski hareketli günleri yakalarız” diye konuştu.