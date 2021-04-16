Herkesin tirajı denetlensin, ona göre ilan verilsin

2020 yılında gazetelere 803 günlük ilan ambargosu uygulandı, bu yılın ilk 3 ayında da 2 gazeteye 15 gün ilan kesme cezası verildi. Geçen yıl SÖZCÜ'ye 17 gün, KORKUSUZ gazetesine ise 29 gün ilan kesme cezası uygulandı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Basın İlan Kurumu ‘Basın İnfaz Kurumu' oldu. Tirajını şişirip haksız yere kamu ilanı alarak devletten kazanç sağlayan gazeteler için tiraj denetim kurulu oluşturulsun” önerisinde bulundu.

Çakırözer, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada birçok yandaş gazetenin Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) ilan almak için gerçek dışı şişirme tirajlar gösterdiğini belirterek, “Bağımsız bir kurul tirajları denetlesin. Haksız alınan BİK ilanları ile devlet zarara uğratılıyor. Tiraj denetimine SÖZCÜ hariç hiçbir gazete yanaşmıyor. SÖZCÜ yurtdışındaki bağımsız bir firmaya tiraj denetimi yaptırdı ve bu konuda güven tesis etti” diye konuştu.

ADALETSİZ CEZALAR

Çakırözer, basın özgürlüğünün önünde sayısız engel olduğunu ve BİK ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) işlevinden saptığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Resmi ilan dağıtımındaki adaletsizliği bitirmek ve gazetelerin ekonomik bağımsızlığını sağlamak için kurulan BİK, pembe manşetler atan, adı sanı duyulmamış gazeteleri, şişirme tirajlarına göz yumarak besliyor. Gerçekleri yazan, halkın haber alma hakkını savunan bir avuç gazeteyi ise adaletsizce cezalandırıyor.”

BASIN İLAN KURUMU SAYIŞTAY DENETİMİ ALTINA ALINMALI

“Başlığı beğenmedik, 5 gün ceza. Köşe yazısını beğenmedik, 3 gün ceza” denildiğine dikkat çeken Çakırözer “BİK denetimsiz, Sayıştay denetimi altına alınmalıdır” dedi. Çakırözer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasa Mahkemesi BİK'in KORKUSUZ gazetesine verdiği ilan kesme cezasına ‘basın ve ifade özgürlüğünün ihlali' kararı verdi. Bu iktidarın 28 Şubat'ta şikayet ettiği ne varsa aynısını bugün BİK yapıyor. BİK'in 2019 yılındaki 5 milyon lira zararı, 2020'de yüzde 142 artışla 12 milyon liraya çıktı. İstanbul Yenibosna'da hizmet binası yapımı için 25 milyon lira para harcadılar. Merter'de genel müdürlük binası kiralayıp, tefrişi için 7 milyon lira harcadılar. Kendilerine 5 milyon liraya özel sağlık sigortası yaptırdılar.”