Hizmette üretici enflasyonu eylülde yüzde 31,3 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, hizmette üretici enflasyonu eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,32 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,30 artış gösterdi. Gayrimenkul hizmetlerinde üretici enflasyonu yıllık yüzde 114,82 oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı eylül ayına ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, H-ÜFE 2021 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,30 artış gösterdi.

TEMMUZ’DA REKOR KIRMIŞTI

Temmuz’da üretici fiyatlarındaki yıllık artış, yüzde 37,99’la endeks tarihinin rekorunu kırmış, gayrimenkul hizmetlerinde yıllık yüzde 164’lük artış gerçekleşmiş, sonrasında H-ÜFE kısmen de olsa rekordan gerilemişti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,72, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 24,86, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 114,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 19,76, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20,61 artış gerçekleşti.

GAYRİMENKULDE BÜYÜK ARTIŞ

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en yüksek gayrimenkul hizmetlerinde oldu. Buna göre, gayrimenkul hizmetleri yüzde 114,82, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 82,23, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 2,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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