Huawei’yi ABD yaptırımları vurdu: Akıllı telefonu geliri 40 milyar dolar düşecek

Çinli Huawei'nin yönetim kurulu başkanı Eric Xu, akıllı telefon gelirlerinin bu yıl en az 30-40 milyar dolar düşmesini beklediklerini açıkladı. ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde şirket kara listeye alınmıştı.

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Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei Technologies, akıllı telefon faaliyetlerinde sağladığı gelirin 2021 yılında en az 30 ila 40 milyar dolar düşmesini beklediğini açıkladı.

Şirket yeni büyüme kanallarının cep telefonu birimindeki gelir düşüşünü ileriki birkaç yılda kapatmasının mümkün olmadığını belirtti.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, her ne kadar şirketin 2019’dan beri “ABD’nin uyguladığı yaptırımlara alışmaya başlamakta olduğunu” belirtse de, yeni 5G teknolojisiyle bağlantılı faaliyet alanlarının akıllı telefon faaliyetlerindeki hasılat kaybını telafi edemediğini ifade etti.

TRUMP KARA LİSTEYE ALMIŞTI

ABD’nin bir önceki Başkanı Donald Trump, 2019’da Huawei’yi ihracat kara listesine koymuş ve Çinli şirketin ABD’de üretilen çok önemli teknolojilere erişimini yasaklamıştı.

ABD’nin bu yaptırımları Huawei’nin özellikle akıllı telefon faaliyetlerini ağır etkiledi.

ÇİN’DE DE GERİLEDİ

Canalys araştırma şirketinin verilerine göre, bir zamanlar kısa bir dönem boyunca dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olmuş Huawei, yedi yıldan uzun bir zaman sonra ilk kez bu yılın ikinci çeyreğinde Çin’in en büyük beş akıllı telefon satıcısı arasında kendisine yer bulamadı.

Başkan Xu, bir önceki yıl akıllı telefon faaliyetlerinden yaklaşık 50 milyar dolar hasılat geldiğini belirtti. Fakat bu yılın ilk yarısında 320.4 milyar yuan (49.57 milyar dolar) toplam hasılat elde eden şirket şu ana kadarki en büyük hasılat düşüşünü yaşadı. Şirketin 2020 H1’deki toplam hasılatı 454 milyar yuandı.

Xu, şirket için “en büyük umudunun”, gelecek beş veya on yıl sonra şirketin hâlâ var olabilmesinin olduğunu belirtti. (REUTERS)

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