Hukuk öldü, ağaçlar gitti: Manzara bu

ORADA BİR ‘KÖY' VAR UZAKTA, ADALETİN UĞRAMADIĞI…

İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy'de daha önce 15. Hava Füze Üssü olarak kullanılan ve yüzde 61'i ağaçlık olan 500 dönümlük askeri arazi 2010 yılında boşaltıldıktan sonra TOKİ'ye devredildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılında üçüncü derece SİT alanında kalan arazi için 1/5000'lik ve 1/1000 plan hazırladı. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, 13 Mart 2012'de hazırlanan planların kamu yararına aykırı olduğunu, orman alanlarında yapılaşma baskısını artırıcı uygulamalar içerdiğini belirterek planın iptali istemiyle dava açtı.

Araziyi alan TOKİ'nin iştiraki Emlak Konut GYO, projenin geliştirilmesi için 11 Mayıs 2012 tarihinde ihaleye çıktı. İhaleyi toplam 1 milyar 475 milyon lira + KDV gelir ve Emlak Konut'a bu gelirden yüzde 32.25 hasılat payı teklif eden Siyahkalem Mühendislik kazandı. İmar planlarıyla ilgili dava sürerken, ihaleden sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 14 Ağustos 2013 tarihinde imar, yoğunluk, orman vasfı gibi hükümlerinde bir değişiklik yapmadan planları yeniledi. Yeni plana da Şehir Plancıları Odası dava açtı. Davada temyiz süreci sürüyor.

DANIŞTAY DURDURMUŞTU

7 Temmuz 2014 tarihinde Danıştay 6. Dairesi ilk planlara açılan davaya ilişkin kararını verdi. 34 parsele ayrılıp orman dışında tutulan arazinin tek parselde birleştirilip Orman Genel Müdürlüğü'ne iade edilmesi gerektiğini belirten Danıştay, yapılaşmayı mümkün kılan imar planlarının yürütmesini durdurdu. İkinci planlarla ilgili yargı süreci devam ederken, arazideki ağaçların bir bölümü taşınarak 2015 yılında inşaat başladı. Arazi üzerinde üç etapta toplam bin 167 konut ve 15 bin metrekarelik alışveriş alanından oluşan KÖY adlı projeyi geliştirildi.

DEVİR İŞLEMİNE DE FREN

Bu arada, TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, söz konusu arazinin TOKİ'ye devrine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Mahkeme davanın reddine karar verirken, Orman Mühendisleri Odası kararı temyiz etti. Danıştay 10. Dairesi 24 Şubat 2016 tarihinde söz devir işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Temyiz incelemesi ise sürüyor.

KARARLARIN HÜKMÜ YOK

Danıştay'ın imar planlarını iptal etmesi ve arazinin devrine ilişkin yürütmeyi durdurmasına rağmen projede inşaat hiç durmadı ve bugün gelinen noktada yüksek yargının ‘devlet ormanı' dediği yerde milyonlarca lira değerinde konutlar yükseldi. Birinci etabın yapımını tamamlayan Siyahkalem Mühendislik Ocak 2020'de projeden çekildi ve diğer etaplar için Emlak Konut Şubat 2020'de Yıldızlar İnşaat ile 349 milyon 750 bin liralık ikmal inşaatı sözleşmesi imzaladı. Projenin kalan etaplarında inşaat tüm hızıyla devam ediyor.

HÜLLE YAPILIYOR

Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma ve plan iptal kararlarını aşmak için hülle yöntemine başvuruluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dava açılan planlarda küçük değişiklikler yaparak yenilerini hazırlıyor ve inşaatların devamı sağlanıyor. Eski plana açılan dava aleyhte sonuçlansa bile yeni plana açılan dava sonuçlanana kadar inşaatlar tamamlanıyor.