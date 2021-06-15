Hükümetin verdiği salgın yardımı sadece 10 milyar lira

Salgında bizim gibi gelişmekte olan ülkeler vatandaşlarına milli gelirlerinin yüzde 4'ü kadar doğrudan gelir ve hibe desteği verirken, Türkiye'deki miktar bunun yarısı kadar bile olmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında millete salgın boyunca 661 milyar lira destek verildiğini söylediğini belirterek, aslında rakamın sadece 10 milyar lira olduğunu belirtti. Benzer ekonomiler arasında Meksika ve Mısır'la birlikte milli gelire oranla en düşük destek veren üç ülkeden biri olduğumuzu söyleyen Öztrak, “2020'de bize benzer ekonomiler kadar destek verseydik, hükümetin vatandaşlarımıza Mart 2020'den bu yana 202 milyar lira destek vermesi gerekiyordu” dedi.

524 MİLYARI KREDİ

Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümetin destek diye açıkladığı rakamın 524 milyar lirasını faiziyle verilen krediler ya da faiziyle ertelenen vergi ve sigorta prim borçları oluşturuyor. Kalanın 57 milyar lirası da İşsizlik Sigortası Fonu'ndan verilen kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, işsizlik ödeneği şeklindeki paralar. İşsizlik Sigortası Fonu, işçilerimiz çalışırken maaşından kesilen paraların biriktiği bir havuz. Yani ‘Erdoğan Şahsım Hükümeti' işçinin kumbarasını kırmış, adına destek diyor.”

MÜTEAHHİTE ÖDENEN PARA 21 MİLYAR LİRA

CHP'li Faik Öztrak, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana müteahhitlere geçilmeyen köprü ve yollar için bütçeden 21 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, “Milyonlarca vatandaşımıza hepi topu 10 milyar lira, üç-beş yandaş müteahhite 21 milyar lira. Üstatlarının dediği gibi ‘Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.' Gerçekten böyle taksimi kurt, kuzulara şah olsa yapmaz” diye konuştu.