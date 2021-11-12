İBB’den ‘Halk Ekmek’ açıklaması: Zam yapılmayacak

İstanbul'da yapılan zamla ekmeğin 2,5 TL'den satılması beklenirken, İBB'den yapılan açıklamada ise Halk Ekmek fiyatının değişmeyeceği duyuruldu. İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, "Son 3 ayda buğday fiyatları yüzde 25 arttı. Elektrik, doğalgaz gibi girdi maliyetlerimiz olağanüstü arttı. Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” dedi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’da ekmek fiyatlarının 2 TL’den 2,5 TL’ye çıkmasını öngören zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nde onanırken, bazı ilçelerde 1 Eylül'den itibaren ekmeğin 2,5 TL'den satılmaya başlanması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise Halk Ekmek fiyatlarının değişmeyeceğini ve 1,25 liradan satılmaya devam edeceğini duyurdu.

“SON 3 AYDA BUĞDAY FİYATI YÜZDE 25 ARTTI”

Konuyla ilgili açıklamasında İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, “Son 3 ayda buğday fiyatları yüzde 25 arttı. Elektrik, doğalgaz gibi girdi maliyetlerimiz olağanüstü arttı. Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” dedi.

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