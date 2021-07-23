IIF’den Türkiye raporu: Yeni bir kredi genişlemesinin işaretleri var

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), dün yayımladığı son Türkiye raporunda dikkat çekici değerlendirmelere yer verdi.

“Türkiye'de bir diğer kredi genişlemesi” başlıklı raporda, “Ön veriler bir diğer büyük kredi genişlemesinin ilk belirtilerine işaret ediyor” denildi.

‘REVİZYON GEREKÇESİNİ GÜÇLENDİRDİ’

Son yıllarda TL'deki değer kaybının temel nedeninin tekrarlanan kredi genişlemeleri olduğuna işaret eden IIF, kredi teşviklerinin ekonomik büyümeyle birlikte ithalatı ve cari açığı da artırdığını, cari açık artışının 2018 ve 2020'de TL'yi zayıflattığını vurguladı.

Dolar/TL için adil değer tahminini 2 Mayıs 2021'de 9,50'ye yükselttiklerini hatırlatan IIF, son dönemdeki kredi verilerinin, adil değer tahminini yükseltme kararlarının gerekçesini güçlendirdiğini öne sürdü.

KREDİLERDE İKİ AYDA 90 MİLYAR TL’LİK ARTIŞ

Mayısın ikinci yarısından itibaren TL cinsi kredilerde ciddi bir artış başladığını belirten IIF, bu son genişlemenin şimdiden 2019'un ilk çeyreğinde yerel seçim öncesi dönemdeki kredi genişlemesini aştığını ve 2020'deki çok büyük genişlemenin neredeyse yarısına ulaştığını belirtti.

Küresel sermaye piyasalarında Türkiye'ye dönük algısının kötüleşmesi nedeniyle dolar/TL için adil değer tahminini 2 Mayıs 2021'de 7,50'den 9,50'ye yükselttiklerini hatırlatan IIF, son kredi genişlemesinin de – eğer sürdürülürse – bu revizyon gerekçesine eklendiğini vurguladı.

BDDK verileri, son iki ayda TL cinsi kredi hacminde yaklaşık 90 milyar TL’lik artış olduğuna işaret ediyor.

IIF BİR YILDA İKİ KEZ YÜKSELTTİ

IIF, uzun süre 5,50 seviyesinde tuttuğu dolar/TL için adil değer tahminini, 6 Nisan 2020’de 6,30’a, 29 Haziran 2020’de 7,50’ye, 2 Mayıs 2021’de 9,50’ye yükseltmişti.

Bu rakam, bir kurun belirli bir vadede bu seviyeye yükseleceği tahminini değil, Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunda cari açığını kapatmak için gerekli görülen kur seviyesine işaret ediyor.

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