İlaç krizinde yeni perde: Bulamadığınız ilaçların sorumlusu eczacınız değil

Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı düşük kur ithal ilaçlar, yüksek kur yerli ilaçları vurdu. Eczanelerde en basit grip, ağrı kesici ilaçları bile bulunamaz hale geldi. Eczacılar, "Eczanelerde bulamadığınız ilaçların sorumlusu eczacınız değildir" yazıları astı.

Fatma VURGUN

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Kamera: Sinan Tunç

Son günlerde yaşanan ilaç krizi en basit ilaçları bile bulunamaz hale getirdi. Eczacılar, gelen hastaları boş çevirmek zorunda kaldı. Eczacılar, özellikle okulların açılmasının ardından çocuklarda yaşanan vaka artışı çocuk ilaçlarını bulunamaz hale getirdiğini en basit burun spreyinin bile temininde sıkıntı yaşandığını ve muadilinin bile zor bulunduğunu söyledi.

“ÇOK CİDDİ BİR İLAÇ SIKINTISIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Sağlık Bakanlığı’nın ilaçta fiyat hesaplamasının kullandığı Euro kurunun 4,57 olduğunu belirten İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, “Şubat ayında bir artış olacak ancak bu normal reel kurunun neredeyse yarısı kadar. Reel Euro kuru 11 TL’yi aşmış durumda. Aradaki makas açıldı. Makasın açılması, firmalar çok daha maliyetli üretip çok daha ucuza satmak zorundalar. Makas açıldıkça zarar edecekleri endişesiyle bir kısım ilaçları getirmemeye ve piyasaya sunmamaya başladı.” diye konuştu.

“Çok ciddi bir ilaç sıkıntısı ile karşı karşıyayız” diyen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun sebeplerinden biri de her sene sonunda yaşadığımız döviz kuruna endeksli fiyat politası olmasından kaynaklı Şubat ayında yapılacak zam beklentisi. Üretici firmalar, zam beklentisi nedeniyle piyasaya ilaçları çok sınırlı sayıda veriyorlar ya da vermemeye başlıyorlar. Çok hayati ilaçlara bile vatandaşlar, eczane eczane dolaşarak bulmaya çalışıyorlar. Bunun dışında da çok basit ilaçlarda da bu sene ekstra bir sorunumuz var. Ağrı kesici, ateş düşürücü gibi her evde olan ilaçlar. Eylül ayında okulların açılmasıyla beraber vakalar çok fazla arttı. Vaka patlaması yaşıyoruz şu anda. Yetişmedi ilaçlar. Şu anda pek çok çocuk ilaçlarında, grip ilaçlarında, ishal ve ateş düşürücü ilaçlarda sıkıntı yaşıyoruz.”

“BURUN SPREYİ BİLE BULAMIYORUZ”

Uzun süredir çocuk ilaçlarında sıkıntı yaşadıklarını belirten eczacı Kadir Çiçek, “Genellikle kura bağlıyorlar nedenini. Bir de çocuklar arasında hastalık yaygınlaşmaya başladı. Depolarda bulamıyoruz, firmalarda yok diyor. Bir de muhtemelen zam olma ihtimali var. Firmalar göndermiyor. En basitinden bir burun spreyi bile bulamıyoruz ve muadilleri de yok.” diye konuştu.

Eczacı Simla Sezgin ise “En basit çocuk hastalıkları ilaçları, soğuk algınlığı ilaçları, ağrı kesiciler, şuruplar piyasada yok. Hatta şu an çocukların bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılan antibiyotiklerde de temin sıkıntısı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir reçetede bir iki kalemde ilacın olmadığını görüp hastalara karşı gülünç duruma düştüklerini söyleyen eczacı teknisyeni Furkan Gür, “Gelen reçeteyi çevirdiğimiz çok oluyor” dedi.

“ZAM SENEDE BİR DEĞİL DÖRDE BÖLÜNEREK YAPILMALI”

Yaşanan krizin çözümüne ilişkin konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, “İlk yapılması gereken ilaç zammının senede bir değil aynı rakamın dörde bölünerek bu şişmenin şişirilmenin önlenmesi. Sene sonuna doğru zammı bölerseniz ufak zamlarla yansıtırsanız bu sıkıntıyı yaşamayacağız. Bir yandan da reel döviz kuru ve hesaplanan döviz kuru arasında oluşan çok fazla makas aralığı mantıklı sebeplere getirilebilirse ilaç ulaşılabilir olsun.” diye konuştu.

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