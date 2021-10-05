İlk 8 ayda gıda ithalatı 10,6 milyar dolara çıktı

TGDF'nin TÜİK verilerinden derlediği rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında gıda ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak 13,8 milyar dolara, ithalat yüzde 14,6 artarak 10,6 milyar dolara çıktı. En çok buğday, arpa ve ayçiçek yağı ithal edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Dış Ticaret Verilerini baz alarak gıdada ithalat, ihracat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, 2021’in ilk 8 ayında ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak 13,8 milyar dolara, ithalat yüzde 14,6 artarak 10,6 milyar dolara çıktı.

Aylık bazda bakıldığında ise, Ağustos 2021’de ihracat önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 artarak 1,74 milyar dolara, aylık ithalat ise yüzde 56,2 artarak 1,43 milyar dolara yükseldi.

AYÇİÇEK YAĞI İTHALATINDAKİ ARTIŞ SÜRDÜ

2021’in ilk 8 ayında en çok ithal edilen ürünler sırasıyla soya fasulyesi (1,2 milyar dolar), buğday (1,1 milyar dolar) ve ham ayçiçeği yağı (0,7 milyar dolar) oldu.

Bu 3 ürün, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 28,2’sini, yani 4’te 1’inden fazlasını oluşturdu.

Son dönemde yurt içinde fiyat artışları ile sıkça gündeme gelen ve 760 milyon dolarlık ithalat ile 2020’de en fazla ithal edilen üçüncü ürün olan ayçiçek yağında ithalat eğilimi devam etmiş oldu.

EN BÜYÜK PAZARA UN, BEYAZ ET VE GOFRET SATILDI

2021’in ilk 8 ayında dış ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde en çok ihracat yapılan 5 ülke Irak (1 milyar 636 milyon dolar), Almanya (1 milyar 109 milyon dolar), Rusya (903 milyon dolar), ABD (717 milyon dolar) ve İtalya (529 milyon dolar) oldu.

Bu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatımızın yüzde 35,5’ini oluşturdu.

Ülkelere göre en çok ihraç edilen ürünler ise, Irak için un, tavuk eti, gofret ve waffle; Almanya için ambalajlı fındık, fındık içi ve kiraz; Rusya içinse alabalık, şeftali ve mandalina oldu.

EN ÇOK İTHALAT RUSYA VE BREZİLYA’DAN

2021’in ilk 8 ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise Rusya (2 milyar 276 milyon dolar), Brezilya (1 milyar 277 milyon dolar), Ukrayna (572 milyon dolar), ABD (542 milyon dolar) ve Malezya (517 milyon dolar) oldu.

Bu 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 48,8’ini oluşturdu.

Rusya’dan yapılan ithalatta öne çıkan ürünler buğday, ham ayçiçeği yağı ve dane mısır; Brezilya’dan yapılan ithalatta soya fasulyesi, kahve, tütün; Ukrayna’dan yapılan ithalatta dane mısır, buğday ve soya fasulyesi oldu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Çiftçiden esirgenen alım fiyatı ithalata mecbur bıraktı