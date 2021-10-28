ILO: Pandeminin istihdam üzerindeki etkisi beklenenden daha ağır

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün son raporu, küresel toparlanmanın durakladığını, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olanlar arasında büyük eşitsizlikler olduğunu ve iş gücü kaybının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporuna göre, pandeminin istihdam üzerindeki etkisi beklenenden daha ağır

ILO'nun yeni tahminlerine göre, 2021'de dünya genelinde toplam çalışma saati, küresel salgın öncesi düzeyin yüzde 4,3 altında olacak. Bu da 125 milyon tam süreli eşdeğer iş kaybı anlamına geliyor. Bu tahmin, ILO’nun haziranda yayımladığı tahminden yüzde 25 daha fazla.

DESTEK OLMAZSA UÇURUM DEVAM EDECEK

Raporda, “Somut mali ve teknik destek olmazsa, istihdamın toparlanması bakımından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki “büyük uçurum” devam edecek. 2021 üçüncü çeyrekte yüksek gelirli ülkelerde çalışma süresi, 2019’a göre yüzde 3,6 azaldı. Öte yandan düşük gelirli ülkelerde bu düşüş yüzde 5,7, düşük-orta gelirli ülkelerde ise yüzde 7,3 oldu” ifadeleri kullanıldı.

küresel salgın öncesine kıyasla çalışma süresi kayıpları Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 2,5’le en düşük olurken Asya-Pasifik’te yüzde 4,6 geliyor. Afrika’da bu oran 5,6, Amerika kıtalarında yüzde 5,4 ve Arap Ülkeleri’nde yüzde 6,5 oldu.

AŞIYA ULAŞIMDA HAKKANİYET YOK

Raporda, “Aşılamanın oldukça dengesiz yürümesi nedeniyle, olumlu etki, yüksek gelirli ülkelerde en yüksek düzeyde, düşük-orta gelirli ülkelerde ihmale edilebilir düzeyde, düşük gelirli ülkelerde ise neredeyse sıfır düzeyinde oldu” denildi.

ILO tahminlerine göre, düşük gelirli ülkeler aşıya daha hakkaniyetli biçimde erişebilselerdi, çalışma süreleri daha zengin ekonomileri üç aydan biraz daha uzun sürede yakalayabilirdi.

Konu ile ilgili konuşan ILO Genel Direktörü Guy Ryder, “Ne yazık ki, aşı dağıtımı ve mali kapasite eşitsizliği bu trendleri şiddetlendiriyor, her ikisinin de acilen ele alınması gerekiyor” dedi.

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