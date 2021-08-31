IMF’nin tahsis ettiği parayı harcayacak ilk ülke belli oldu

Kolombiya Merkez Bankası, IMF'nin kendisine tahsil ettiği 2,79 milyar dolar değerindeki parayı hükümete transfer etti. Hükümet bu parayı bütçe finansmanında kullanacak.

IMF’nin geçtiğimiz hafta gönderdiği özel çekme haklarını (SDR) hükümetin kontrolüne bırakan ilk ülke Kolombiya oldu.

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü salgınından etkilenen ekonomilere destek amacıyla IMF tarafından 190 ülkeye 650 milyar dolar değerinde SDR gönderildi. IMF, bu fonların nasıl kullanılacağını ülkelerin takdirine bıraktı.

Kolombiya Merkez Bankası Başkanı Leonardo Villar dün yaptığı açıklamada, IMF’nin yaptığı SDR transferinin ardından 2,79 milyar dolarlık rezerv satıp merkezi hükümete aktardıklarını belirtti.

Hükümet, transfer edilen para karşılığında merkez bankasına tahvil verdi.

Kolombiya Maliye Bakanı Jose Manuel Restrepo, geçtiğimiz hafta milletvekillerine yaptığı konuşmada hükümetin bu tahsisi 2022 bütçesini finanse etmek için kullanacağını söyledi.

Kolombiya’da bütçe açığının Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı pandemi öncesi yüzde 2,5 seviyesindeydi. Bu yıl yüzde bu oranın yüzde 8,6’ya çıkması bekleniyor. Son verilere göre, Kolombiya, Latin Amerika’da açığın bu yıl geçen yıla göre büyüyeceği tek ekonomi olacak.

ARJANTİN VE MEKSİKA BORÇ ÖDEMEK İSTİYOR

Bölgedeki diğer ülkelerden Meksika’da ise hükümet IMF’den gelen 12,2 milyarlık SDR ile borç ödemesi gerçekleştirmek istiyor. Ancak Merkez Bankası ile bu konuda uzlaşamadıkları için hükümet yasal bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Aynı şekilde Arjantin de gelen 4,3 milyar dolar ile borçlarının bir kısmını ödemek istiyor.

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