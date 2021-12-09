İngiliz bankadan dolar ve faiz tahmini: Bu defa farklı..

İngiliz banka Barclays, politika faizinin iki toplantıda yüzde 12'ye çekilmesini ve dolar/TL'nin yıl sonunda 14,50'ye, Mart 2022'de 15,50'ye yükselmesini bekliyor.

DERLEYEN: EMRE DEVECİ

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Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleriyle artan enflasyon ve TL'deki değer kaybı, yabancı bankalar tarafından da yakından takip ediliyor.

İngiltere merkezli büyük bankalardan Barclays, Türkiye'deki son kur şokuna ilişkin bugün yeni bir rapor yayımladı.

TCMB'nin 16 Aralık 2021'de 200 baz puan, 20 Ocak 2022'de 100 baz puan indirimle politika faizini yüzde 12'ye çekmesini bekleyen banka, bu faiz senaryosuna göre dolar/TL'nin bu yıl sonunda 14,50'ye, 2022 Mart sonunda 15,50'ye, 2022 Haziran sonunda 16'ya yükseleceğini öngördü.

Barclays, euro/TL'nin de bu yıl sonunda 16,68'e, 2022 Haziran sonunda 17,98'e yükseleceği tahmininde bulundu.

‘ENFLASYON YÜZDE 30’U AŞAR’

Enflasyonun birkaç ay içinde hızla yüzde 30'un üzerine çıkmasını bekleyen banka, ek faiz indirimi olmasa bile reel faizin 2022 Mart'ta yüzde -16'ya gerileyeceğini, faiz indirimleri olursa oranın -19 puana kadar gerileyebileceğini yazdı.

Banka, böylesi negatif reel faizin, Türkiye'de ve muhtemelen hiçbir ülkede daha önce görülmediğine de işaret etti.

Banka, cari açık ve şirketlerin döviz açıklarındaki düşüş nedeniyle Türkiye'nin mevcut kur şokunu 2018'e kıyasla daha iyi soğurabildiğini ancak durumun kötüye gidebileceğine işaret etti.

KRİPTO PARA UYARISI

2018'e kıyasla TCMB rezervlerinin çok daha az olduğunu, 2022'de cari dengede hükümetin beklediği kadar iyileşme olmayabileceğini belirten banka, dolarizasyonun da hızlanarak artabileceğine dikkat çekti.

Barclays, mevduatların yüksek enflasyon ortamında kripto paralar gibi bankacılık sistemi dışına kaçmasının finansal istikrar için ciddi bir sorun olabileceğini vurguladı.

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