İngiliz bankadan faiz ve enflasyon tahmini

Standard Chartered, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını yıl sonuna kadar 300 baz puan daha indirerek yüzde 15'e düşürmesini beklediğini açıkladı. Yıl sonu için enflasyon tahminini ise yüzde 15.2'den yüzde 17.5'e yükseltti.

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Yabancı bankalar Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyondaki yükselişe rağmen aldığı faiz indirim kararının ardından faiz tahminlerinde değişiklik yapmaya devam ediyor.

Goldman Sachs, JP Morgan ve Barclasy’dan sonra bir açıklama da Birleşik Krallık merkezli Standard Chartered’den geldi.

Standard Chartered, Merkez’in faiz oranlarını yıl sonuna kadar 300 baz puan daha indirerek yüzde 15’e düşürmesini beklediğini açıkladı ve 2021 enflasyon ve büyüme tahminlerini yükseltti.

Ayrıca, yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 15.2’den yüzde 17.5’e yükseltti ve aynı dönemde büyüme tahminlerini de yüzde 5’ten yüzde 8’e çıkardı.

GOLDMAN SACHS DA EKİMDE İNDİRİM BEKLİYOR

Goldman Sachs da TCMB’nin ekim ve kasımda 50’şer baz puan faiz indirmesini beklediğini açıklamıştı. Benzer şekilde JP Morgan yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 17’ye düşmesini beklerken, İngiliz bankası Barclays ise yüzde 15’e düşeceğini öngörmüştü.

Standard Chartered ise, “Merkez bankasının gıda ve enerji fiyatları gibi geçici faktörlerin neden olduğu yüksek manşet enflasyon baskılarını göz ardı etmesini ve önümüzdeki dönemde ekonomik büyümeyi desteklemeye odaklanmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz banka daha önce yıl sonuna kadar 200 baz puanlık faiz indirimi öngörmüştü.

Standard Chartered “Euro bölgesi başta olmak üzere başlıca ticaret ortaklarında güçlü ekonomik toparlanma kaydededilirken, ihracat 2021’in ilk sekiz ayında yıllık bazda yüzde 37 arttı ve artış kaydetmeye devam edebilir” değerlendirmesinde bulundu. (REUTERS)



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