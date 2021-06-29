İngiltere’de Binance’den para çekmeye engel

İngiltere’de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), üç gün önce dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’ın ülkedeki operasyonlarını durdurmasını istedi.

Yasaklama kararının ardından dün İngiliz kullanıcılar Binance’de finansal işlem yaparken çeşitli engellerle karşılaştı. İngiltere’de kullanıcılar şu an Binance platformunda pound üzerinden Faster Payments’la para çekme ve yatırma işlemi yapamıyor.

“BAKIM YAPIYORUZ”

Financial Times’ın aktardığına göre, şirket tarafından yapılan açıklamada Faster Payments üzerinden para çekme özelliğinin bakım için askıya alındığı ifade edildi.

Binance bu kesintinin ne kadar süreceğine dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Faster Payments, kripto paraları geleneksel paralara dönüştürmek ve parayı borsadan bankalara hızlıca para aktarabilmek için kullanılan bir özellik.

Binance web sitesinde yapılan açıklamada, banka kartları aracılığıyla hâlâ para transferi yapılabildiği söylense de FT haberinde, Faster Payments’a erişimin olmamasının, kullanıcıların borsadan doğrudan banka hesaplarına hızlı bir şekilde para çekme yeteneğine engel teşkil ettiği belirtildi.

Kullanıcılar dün itibariyle konu ile ilgili Binance’ı Twitter’dan mesaj yağmuruna tuttu.

Şirketin internet sitesinde Euro ile işlem yapılan benzer sistemlerin hâlâ aktif olduğu görülüyor.

Şirket geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada İngiltere’nin müdahalesinin Binance.com’daki işlemlere bir etkisi olmayacağını dile getirmişti.

NE OLMUŞTU?

İngiltere’de FCA, 25 Haziran tarihli bir bildirimde, Binance’in “FCA’nın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir faaliyette bulunmaması gerektiğini” söyledi. Ayrıca şirket, FCA ile resmi bir kripto para borsası olmak üzere yaptıkları görüşmelerden çekildiğini ifade etti. Binance’in yasaklanma gerekçesi olarak terörizmin finansmanı ve kara para aklama üzerindeki rolü gösteriliyor.

BlockCyripto’ya göre, dünyanın en büyük dijital varlık şirketi olan Binance, geçtiğimiz ay tam 1,5 trilyon dolarlık finansal işlem gerçekleştirdi. Binance geçmişte, Japonya ve Almanya da dahil olmak üzere birçok ülkedeki regülatörlerle çeşitli yasal sorunlar yaşamıştı.

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