İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listesinden çıkarması Marmaris’e yaradı

İngiltere'nin Covid-19'a karşı 'yüksek riskli' kabul ettiği kırmızı listesinden Türkiye'yi çıkarması sonrası İngilizler Muğla'ya gelmeye başladı. Kasım ortasına kadar Marmaris'e 100 bin turistin geleceği belirtildi. Normal şartlarda Marmaris her yıl 1.6 milyon İngiliz turist ağırlıyordu.

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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarması sonrası İngilizlerin tatil için ülkeye gelmeye başladıklarını, kasım ortasına kadar 100 bin turistin Marmaris’e geleceğini söyledi.

“Kasım ortasına kadar İngiliz turistlerin rezervasyonları var” diyen Bülbüloğlu, “Salgın nedeniyle 2 yılın acısı önümüzdeki yıl çıkacaktır” diye konuştu.

Ancak normal şartlarda hemen her yıl Marmaris'e 1.6 milyon İngiliz turist geliyor. Güney Ege'ye gelen yabancı turistlerin yüzde 70'ini oluşturan İngilizler en çok Marmaris tercih ediyor.

Aynı zamanda Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı da olan Bülbüloğlu, eylül aşı başında sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada İngiltere’nin kırmızı liste kararının Türkiye’deki turizmciye 1 milyar dolar kaybettirdiğini söylemişti.

TÜRKİYE 17 MAYIS’TAN BERİ KIRMIZI LİSTEDEYDİ

İngiltere, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs’tan itibaren Türkiye’yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirmişti.

Karardan 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter’dan yaptığı açıklamada, uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi yönünde alınan karar doğrultusunda Türkiye’yi 22 Eylül’den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını duyurmuştu.

Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli turizm merkezlerine gelmeye başlayan İngiliz turistlerin tercih ettiği yerlerden biri de Muğla’nın Marmaris ilçesi oldu.

‘ÇOK KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRDİK’

Oteller bölgesi olarak kabul edilen Uzunyalı mevkisinde kafeterya ve restoran işletmeciliği yapan Hamdi Tanver, “Çok kötü bir turizm sezonu geçirdik. Uçaklar inmeye başladı, İngilizler Marmaris’te otellere yerleşti. İnşallah her şey yoluna girer, bizler de kazanmaya başlarız” dedi.

Marmaris’te 4 yıldızlı bir otelde tatil yapan 65 yaşındaki İngiltere vatandaşı Deborah Elizabeth Brown ise, “İstanbul Havalimanı aktarmalı olarak Dalaman Havalimanı’na geldim. Buradan da çok sevdiğim, tatil yapacağım Marmaris’te geçtim. 3-4 aydır gelmiyordum. Türk insanı çok iyi ve sıcakkanlı. Kısıtlamaların kalkmasının ardından, tatil iyi geldi” ifadelerini kullandı. (DHA)

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