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İnşaat maliyeti yüzde 35,5 arttı

İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 35,48 arttı. Malzeme maliyetlerindeki bir yıllık artış yüzde 43,07'ye ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:45, 10/06/2021
HaberlerEkonomi
İnşaat maliyeti yüzde 35,5 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,48 arttı.

TÜİK verilerine göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,89, işçilik endeksi yüzde 0,53 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 43,07, işçilik endeksi yüzde 20,62 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,02, işçilik endeksi yüzde 0,56 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,77, işçilik endeksi yüzde 20,92 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,46, işçilik endeksi %0,41 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %47,57, işçilik endeksi %19,49 arttı.

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Yayınlanma Tarihi:11:44,