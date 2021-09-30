İşçi ve işveren örgütlerinden aşılanma çağrısı

Türk-İş, Hak-İş ve TİSK bir araya gelerek aşılanma çağrısı yaptı. Ortak açıklamada salgının yayılımının önlenmesi için aşı olmanın herkesin vatandaşlık görevi olduğuna vurgu yapılarak "Normal hayatlarımıza bir an önce dönebilmemiz için aşımızı olup toplumsal bağışıklığımızı kazanmamız gerekiyor" denildi.

Sozcu.com.tr

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İşveren ve emek örgütlerinden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

(TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bir araya gelerek ortak bir aşılanma çağrısında bulundu.

Türk-İş’in sozcu.com.tr’ye ilettiği yazılı açıklamada, üç konfederasyonun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ile bir araya geldiği belirtildi.

Salgının yayılımını önlemek için aşı olmanın aynı zamanda herkesin vatandaşlık görevi olduğunun altı çizilen ortak açıklamada “Bu mücadeleyi kazanarak normal hayatlarımıza bir an önce dönebilmemiz için aşımızı olup toplumsal bağışıklığımızı kazanmamız gerekiyor” ifadeleri yer aldı.

‘BİLİYORUZ Kİ AŞILANMA RİSKİ EN AZA İNDİRİYOR’

“Artık biliyoruz ki aşılanma, hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma

risklerini en aza indirmektedir” denilen açıklamada, “Çalışma hayatımızın, istihdamımızın, üretimimizin hız kesmeden devam edebilmesin teminatı olan aşı kendimizi ve sevdiklerimizi korumanın da tek yolu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise şu cümleler yer aldı:

“Ülkemiz aşı tedariği bakımından da şanslı ve tedbirli davranan ülkelerden biri. Ayrıca,

İşverenler ve İşçi Sendikaları, iş yerinde aşı uygulaması ve aşı olan çalışanlara izin verme gibi

birçok iyi uygulamayı da hayata geçirdi. Artık sıra vatandaşlarımızın aşı olmasında.

Sağlık dolu günlerde biraraya gelmek dileğiyle herkesi bir kez daha aşılarını olmaya davet

ediyoruz. Hep birlikte sağlıklı yarınlara ulaşabilmemiz aşılanmayla mümkün.”

TOBB VE TESK DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Öte yandan, ağustos ayı ortasında Covid-19 salgınında günlük vakasının 20 bini aşmasıyla birlikte Türkiye’nin önde gelen memur ve işçi sendikaları, TOBB ve TESK ortak bir bildiriye imza atarak aşı çağrısında bulunmuştu.

Hastanelerde yatan kişilerin büyük bölümünün aşısız olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “50 yaş üzeri vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya, iki doz aşı olmamış vatandaşlarımızı da ikinci aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz” denilmişti.

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