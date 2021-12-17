İSO Başkanı Bahçıvan’dan Merkez Bankası tepkisi: Şaşkınlıkla izliyoruz

Merkez Bankası'nın kararlarına iş dünyasından tepki geldi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı, "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan’ndan Merkez Bankası’na tepki geldi.

Bahçıvan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz” dedi.



Artan enflasyona rağmen faiz indirimlerine giderek döviz kurlarının üç ayda ikiye katlanmasına neden olan Merkez Bankası, elindeki ödünç dövizleri satarak kura müdahale etmeye çalışıyor.

Son iki haftada 4,5 milyar dolarlık rezerv satışına rağmen kurlar yukarı gitmeye devam ederken, bugün doların 17 lirayı aşması üzerine bir müdahale daha geldi.

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